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"الصحة" : تسجيل 2399 إصابة جديدة بفيروس كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 72560

الولايات المتحدة: 1108 وفيات و21 ألف إصابة جديدة بكورونا

أكدت إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تسجيل أكثر من 1.1 ألف وفاة، و21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة يوم أمس السبت.

وذكرت الجامعة التي أطلقت مشروعاً خاصاً بمتابعة تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، اليوم الأحد أنها سجلت 1108 وفيات جديدة؛ جراء الوباء في البلاد خلال يوم أمس 23 مايو (مقابل 1277 وفاة في اليوم السابق).

وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة خلال يوم أمس، حسب إحصاءات الجامعة، بـ21675 إصابة جديدة (مقابل 23790 إصابة في اليوم السابق).

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1622990 إصابة بالفيروس المستجد، وتوفي 96046 مريضاً، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

فيروس كورونا الجديد

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الولايات المتحدة: 1108 وفيات و21 ألف إصابة جديدة بكورونا
سبق

أكدت إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تسجيل أكثر من 1.1 ألف وفاة، و21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة يوم أمس السبت.

وذكرت الجامعة التي أطلقت مشروعاً خاصاً بمتابعة تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، اليوم الأحد أنها سجلت 1108 وفيات جديدة؛ جراء الوباء في البلاد خلال يوم أمس 23 مايو (مقابل 1277 وفاة في اليوم السابق).

وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة خلال يوم أمس، حسب إحصاءات الجامعة، بـ21675 إصابة جديدة (مقابل 23790 إصابة في اليوم السابق).

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1622990 إصابة بالفيروس المستجد، وتوفي 96046 مريضاً، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

24 مايو 2020 - 1 شوّال 1441
03:37 PM

الولايات المتحدة: 1108 وفيات و21 ألف إصابة جديدة بكورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,986

أكدت إحصاءات جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية تسجيل أكثر من 1.1 ألف وفاة، و21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة يوم أمس السبت.

وذكرت الجامعة التي أطلقت مشروعاً خاصاً بمتابعة تفشي الفيروس التاجي الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، اليوم الأحد أنها سجلت 1108 وفيات جديدة؛ جراء الوباء في البلاد خلال يوم أمس 23 مايو (مقابل 1277 وفاة في اليوم السابق).

وارتفعت حصيلة الإصابات بالفيروس التاجي في الولايات المتحدة خلال يوم أمس، حسب إحصاءات الجامعة، بـ21675 إصابة جديدة (مقابل 23790 إصابة في اليوم السابق).

وبشكل عام، سجلت في الولايات المتحدة حتى الآن 1622990 إصابة بالفيروس المستجد، وتوفي 96046 مريضاً، أي أكبر حصيلة على مستوى العالم.

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