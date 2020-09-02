فيديو.. عنصري بريطاني يهاجم "محجبة" في لندن: عودي للسعودية!

مقطع تداوله مغردون بريطانيون والواقعة حدثت وسط موقف للحافلات

اعتدى مُسِنٌّ بريطاني لفظيًّا على امرأة مسلمة "محجبة"، وسط مواقف للحافلات بالعاصمة البريطانية لندن.

وأظهر مقطع فيديو تداوله مغردون بريطانيون قيام المُسِنّ البريطاني بالتهجم على المرأة لفظيًّا وصرخ في وجهها قائلًا: "عودي إلى السعودية.. هذا المكان ليس للمسلمين".

وطلبت المرأة من الرجل الابتعاد؛ مما أثار غضبه واستمر في مهاجمتها لفظيًّا قبل أن يتدخل سائقو الحافلات، وطلبوا منه الابتعاد عنها.