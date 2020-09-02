النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

فيديو.. عنصري بريطاني يهاجم "محجبة" في لندن: عودي للسعودية!

مقطع تداوله مغردون بريطانيون والواقعة حدثت وسط موقف للحافلات

اعتدى مُسِنٌّ بريطاني لفظيًّا على امرأة مسلمة "محجبة"، وسط مواقف للحافلات بالعاصمة البريطانية لندن.

وأظهر مقطع فيديو تداوله مغردون بريطانيون قيام المُسِنّ البريطاني بالتهجم على المرأة لفظيًّا وصرخ في وجهها قائلًا: "عودي إلى السعودية.. هذا المكان ليس للمسلمين".

وطلبت المرأة من الرجل الابتعاد؛ مما أثار غضبه واستمر في مهاجمتها لفظيًّا قبل أن يتدخل سائقو الحافلات، وطلبوا منه الابتعاد عنها.

المملكة العربية السعودية لندن

الرئيسية/ محطات

اعلان
فيديو.. عنصري بريطاني يهاجم "محجبة" في لندن: عودي للسعودية!
سبق

اعتدى مُسِنٌّ بريطاني لفظيًّا على امرأة مسلمة "محجبة"، وسط مواقف للحافلات بالعاصمة البريطانية لندن.

وأظهر مقطع فيديو تداوله مغردون بريطانيون قيام المُسِنّ البريطاني بالتهجم على المرأة لفظيًّا وصرخ في وجهها قائلًا: "عودي إلى السعودية.. هذا المكان ليس للمسلمين".

وطلبت المرأة من الرجل الابتعاد؛ مما أثار غضبه واستمر في مهاجمتها لفظيًّا قبل أن يتدخل سائقو الحافلات، وطلبوا منه الابتعاد عنها.

02 سبتمبر 2020 - 14 محرّم 1442
01:07 PM

فيديو.. عنصري بريطاني يهاجم "محجبة" في لندن: عودي للسعودية!

مقطع تداوله مغردون بريطانيون والواقعة حدثت وسط موقف للحافلات

A A A
خالد علي - جدة
12
14,781

اعتدى مُسِنٌّ بريطاني لفظيًّا على امرأة مسلمة "محجبة"، وسط مواقف للحافلات بالعاصمة البريطانية لندن.

وأظهر مقطع فيديو تداوله مغردون بريطانيون قيام المُسِنّ البريطاني بالتهجم على المرأة لفظيًّا وصرخ في وجهها قائلًا: "عودي إلى السعودية.. هذا المكان ليس للمسلمين".

وطلبت المرأة من الرجل الابتعاد؛ مما أثار غضبه واستمر في مهاجمتها لفظيًّا قبل أن يتدخل سائقو الحافلات، وطلبوا منه الابتعاد عنها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,459
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,638
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,997
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
25,177

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة