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هدف "رومارينهو" الاتحاد من ضمن الأجمل في دوري أبطال آسيا

في ختام الجولة السادسة من دور المجموعات

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المرشحين لجائزة أجمل هدف في الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2019م.

وتضم قائمة الأهداف المتنافسة هدف لاعب فريق الاتحاد المحترف البرازيلي رومارينهو في مرمى الوحدة الإماراتي الذي سجله عند الدقيقة 68 من تصويبة جميلة.

والأهداف الأجمل هي:

- هدف رومارينيهو (الاتحاد السعودي) أمام الوحدة الإماراتي.

- أوسكار (شنغهاي اس أي بي جي الصيني) أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

- مهدي ترابي (بيرسيبوليس الإيراني) أمام السد القطري.

- يوسوكي ميناغاوا (سانفريس هيروشيما الياباني) أمام ملبورن فيكتوري الأسترالي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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هدف "رومارينهو" الاتحاد من ضمن الأجمل في دوري أبطال آسيا
سبق

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المرشحين لجائزة أجمل هدف في الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2019م.

وتضم قائمة الأهداف المتنافسة هدف لاعب فريق الاتحاد المحترف البرازيلي رومارينهو في مرمى الوحدة الإماراتي الذي سجله عند الدقيقة 68 من تصويبة جميلة.

والأهداف الأجمل هي:

- هدف رومارينيهو (الاتحاد السعودي) أمام الوحدة الإماراتي.

- أوسكار (شنغهاي اس أي بي جي الصيني) أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

- مهدي ترابي (بيرسيبوليس الإيراني) أمام السد القطري.

- يوسوكي ميناغاوا (سانفريس هيروشيما الياباني) أمام ملبورن فيكتوري الأسترالي.

23 مايو 2019 - 18 رمضان 1440
11:25 PM

هدف "رومارينهو" الاتحاد من ضمن الأجمل في دوري أبطال آسيا

في ختام الجولة السادسة من دور المجموعات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المرشحين لجائزة أجمل هدف في الجولة السادسة من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2019م.

وتضم قائمة الأهداف المتنافسة هدف لاعب فريق الاتحاد المحترف البرازيلي رومارينهو في مرمى الوحدة الإماراتي الذي سجله عند الدقيقة 68 من تصويبة جميلة.

والأهداف الأجمل هي:

- هدف رومارينيهو (الاتحاد السعودي) أمام الوحدة الإماراتي.

- أوسكار (شنغهاي اس أي بي جي الصيني) أمام أولسان هيونداي الكوري الجنوبي.

- مهدي ترابي (بيرسيبوليس الإيراني) أمام السد القطري.

- يوسوكي ميناغاوا (سانفريس هيروشيما الياباني) أمام ملبورن فيكتوري الأسترالي.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
22,764
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
30,728
29 مليار ..

29 مليار ..

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18,120
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31.1 مليار ..

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