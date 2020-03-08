"العمودي" وكيل إطارات نيكسن وتويو تفتتح فرعها الجديد بالرياض

﻿مزوّد بأحدث التقنيات وحزمة من الخدمات القيّمة المجانية للعملاء

افتتحت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة؛ وكيل إطارات نيكسن وتويو للسيارات، فرعها الجديد بالرياض المزوّد بأحدث تقنيات خدمات الإطارات، الذي يقوم ببيع وتركيب إطارات السيارات بفئاتها المختلفة؛ السيدان، الجيوب والسيارات الرياضية في مجمع كلر بارك بحي الملز في الرياض.

ويتميز المركز بتقديم حزمة من الخدمات القيّمة المجانية لعملائه؛ تركيب وترصيص الإطارات، وتعبئة غاز النتروجين.

ويقدم المركز خدمة إضافية مميزة عند شراء 4 إطارات وهي عضوية المساعدة على الطريق (سحب السيارة في حالة الطوارئ مجاناً) لمدة عام ويشمل جميع أعطال السيارة الممكنة ما عدا حالة حوادث الطريق- لا قدّر الله.

والمركز مزوّد بالتقنيات الحديثة لتركيب وترصيص الإطارات ووزن الأذرعة بالكمبيوتر بكوادر بشرية متخصصة.

وتم تخصيص استراحة النساء في المركز تزامناً مع قيادة المرأة للسيارة وهو ما يجعل مركز الخدمة بيئة مريحة لجميع فئات المجتمع بجانب وجود استراحة الرجال والمشروبات المجانية مع شاشات مراقبة السيارة والتلفاز وخدمة الإنترنت المجانية.

جديرٌ بالذكر أن شركة سعيد محمد العمودي المحدودة أُسِّست منذ 65 عاماً ولديها 13 مركز وكالة حول المملكة وتتوافر منتجاتها (إطارات تويو ونيكسن) في أكثر من 400 نقطة بيع لعملائها المعتمدين حول المملكة.