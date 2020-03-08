النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"العمودي" وكيل إطارات نيكسن وتويو تفتتح فرعها الجديد بالرياض

﻿مزوّد بأحدث التقنيات وحزمة من الخدمات القيّمة المجانية للعملاء

افتتحت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة؛ وكيل إطارات نيكسن وتويو للسيارات، فرعها الجديد بالرياض المزوّد بأحدث تقنيات خدمات الإطارات، الذي يقوم ببيع وتركيب إطارات السيارات بفئاتها المختلفة؛ السيدان، الجيوب والسيارات الرياضية في مجمع كلر بارك بحي الملز في الرياض.

ويتميز المركز بتقديم حزمة من الخدمات القيّمة المجانية لعملائه؛ تركيب وترصيص الإطارات، وتعبئة غاز النتروجين.

ويقدم المركز خدمة إضافية مميزة عند شراء 4 إطارات وهي عضوية المساعدة على الطريق (سحب السيارة في حالة الطوارئ مجاناً) لمدة عام ويشمل جميع أعطال السيارة الممكنة ما عدا حالة حوادث الطريق- لا قدّر الله.

والمركز مزوّد بالتقنيات الحديثة لتركيب وترصيص الإطارات ووزن الأذرعة بالكمبيوتر بكوادر بشرية متخصصة.

وتم تخصيص استراحة النساء في المركز تزامناً مع قيادة المرأة للسيارة وهو ما يجعل مركز الخدمة بيئة مريحة لجميع فئات المجتمع بجانب وجود استراحة الرجال والمشروبات المجانية مع شاشات مراقبة السيارة والتلفاز وخدمة الإنترنت المجانية.

جديرٌ بالذكر أن شركة سعيد محمد العمودي المحدودة أُسِّست منذ 65 عاماً ولديها 13 مركز وكالة حول المملكة وتتوافر منتجاتها (إطارات تويو ونيكسن) في أكثر من 400 نقطة بيع لعملائها المعتمدين حول المملكة.

الرياض شركة سعيد محمد العمودي المحدودة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"العمودي" وكيل إطارات نيكسن وتويو تفتتح فرعها الجديد بالرياض
سبق

افتتحت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة؛ وكيل إطارات نيكسن وتويو للسيارات، فرعها الجديد بالرياض المزوّد بأحدث تقنيات خدمات الإطارات، الذي يقوم ببيع وتركيب إطارات السيارات بفئاتها المختلفة؛ السيدان، الجيوب والسيارات الرياضية في مجمع كلر بارك بحي الملز في الرياض.

ويتميز المركز بتقديم حزمة من الخدمات القيّمة المجانية لعملائه؛ تركيب وترصيص الإطارات، وتعبئة غاز النتروجين.

ويقدم المركز خدمة إضافية مميزة عند شراء 4 إطارات وهي عضوية المساعدة على الطريق (سحب السيارة في حالة الطوارئ مجاناً) لمدة عام ويشمل جميع أعطال السيارة الممكنة ما عدا حالة حوادث الطريق- لا قدّر الله.

والمركز مزوّد بالتقنيات الحديثة لتركيب وترصيص الإطارات ووزن الأذرعة بالكمبيوتر بكوادر بشرية متخصصة.

وتم تخصيص استراحة النساء في المركز تزامناً مع قيادة المرأة للسيارة وهو ما يجعل مركز الخدمة بيئة مريحة لجميع فئات المجتمع بجانب وجود استراحة الرجال والمشروبات المجانية مع شاشات مراقبة السيارة والتلفاز وخدمة الإنترنت المجانية.

جديرٌ بالذكر أن شركة سعيد محمد العمودي المحدودة أُسِّست منذ 65 عاماً ولديها 13 مركز وكالة حول المملكة وتتوافر منتجاتها (إطارات تويو ونيكسن) في أكثر من 400 نقطة بيع لعملائها المعتمدين حول المملكة.

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
10:00 AM

"العمودي" وكيل إطارات نيكسن وتويو تفتتح فرعها الجديد بالرياض

﻿مزوّد بأحدث التقنيات وحزمة من الخدمات القيّمة المجانية للعملاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,199

افتتحت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة؛ وكيل إطارات نيكسن وتويو للسيارات، فرعها الجديد بالرياض المزوّد بأحدث تقنيات خدمات الإطارات، الذي يقوم ببيع وتركيب إطارات السيارات بفئاتها المختلفة؛ السيدان، الجيوب والسيارات الرياضية في مجمع كلر بارك بحي الملز في الرياض.

ويتميز المركز بتقديم حزمة من الخدمات القيّمة المجانية لعملائه؛ تركيب وترصيص الإطارات، وتعبئة غاز النتروجين.

ويقدم المركز خدمة إضافية مميزة عند شراء 4 إطارات وهي عضوية المساعدة على الطريق (سحب السيارة في حالة الطوارئ مجاناً) لمدة عام ويشمل جميع أعطال السيارة الممكنة ما عدا حالة حوادث الطريق- لا قدّر الله.

والمركز مزوّد بالتقنيات الحديثة لتركيب وترصيص الإطارات ووزن الأذرعة بالكمبيوتر بكوادر بشرية متخصصة.

وتم تخصيص استراحة النساء في المركز تزامناً مع قيادة المرأة للسيارة وهو ما يجعل مركز الخدمة بيئة مريحة لجميع فئات المجتمع بجانب وجود استراحة الرجال والمشروبات المجانية مع شاشات مراقبة السيارة والتلفاز وخدمة الإنترنت المجانية.

جديرٌ بالذكر أن شركة سعيد محمد العمودي المحدودة أُسِّست منذ 65 عاماً ولديها 13 مركز وكالة حول المملكة وتتوافر منتجاتها (إطارات تويو ونيكسن) في أكثر من 400 نقطة بيع لعملائها المعتمدين حول المملكة.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,056
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,004
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,083
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,211

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة