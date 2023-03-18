"الأرصاد" تنبه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران

تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، اليوم؛ تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة، تسبب شبه انعدام في الرؤية على منطقة نجران، تشمل: مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وثار، وخباش، وحبونا، ويدمه، وشرورة.



وبينت الأرصاد أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ11:55 مساءً.