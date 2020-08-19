إندونيسيا.. زلزالان قويان يضربان قبالة سواحل جزيرة سومطرة

ضرب زلزالان قويان بلغت قوتهما 6.8 و6.9 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم.

وقال مرصد الزلازل الأمريكي إن أول الزلزالين وقع في الساعة 05:23 (22:23 ت غ الأربعاء) والثاني بعده بست دقائق، مشيراً إلى أن مركزيهما يقعان على عمق 10 كلم فقط عن سطح البحر.

وأضاف المرصد أن هناك احتمالاً ضئيلاً بحدوث خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزالين.