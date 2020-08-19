النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

إندونيسيا.. زلزالان قويان يضربان قبالة سواحل جزيرة سومطرة

ضرب زلزالان قويان بلغت قوتهما 6.8 و6.9 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم.

وقال مرصد الزلازل الأمريكي إن أول الزلزالين وقع في الساعة 05:23 (22:23 ت غ الأربعاء) والثاني بعده بست دقائق، مشيراً إلى أن مركزيهما يقعان على عمق 10 كلم فقط عن سطح البحر.

وأضاف المرصد أن هناك احتمالاً ضئيلاً بحدوث خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزالين.

زلزال إندونيسيا

الرئيسية/ محطات

اعلان
إندونيسيا.. زلزالان قويان يضربان قبالة سواحل جزيرة سومطرة
سبق

ضرب زلزالان قويان بلغت قوتهما 6.8 و6.9 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم.

وقال مرصد الزلازل الأمريكي إن أول الزلزالين وقع في الساعة 05:23 (22:23 ت غ الأربعاء) والثاني بعده بست دقائق، مشيراً إلى أن مركزيهما يقعان على عمق 10 كلم فقط عن سطح البحر.

وأضاف المرصد أن هناك احتمالاً ضئيلاً بحدوث خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزالين.

19 أغسطس 2020 - 29 ذو الحجة 1441
08:43 AM

إندونيسيا.. زلزالان قويان يضربان قبالة سواحل جزيرة سومطرة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
2,480

ضرب زلزالان قويان بلغت قوتهما 6.8 و6.9 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل جزيرة سومطرة الإندونيسية اليوم.

وقال مرصد الزلازل الأمريكي إن أول الزلزالين وقع في الساعة 05:23 (22:23 ت غ الأربعاء) والثاني بعده بست دقائق، مشيراً إلى أن مركزيهما يقعان على عمق 10 كلم فقط عن سطح البحر.

وأضاف المرصد أن هناك احتمالاً ضئيلاً بحدوث خسائر بشرية أو أضرار مادية من جرّاء الزلزالين.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
4,029
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,376
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
20,409
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,773

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة