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نائب رئيس "الشورى" ينوه ببيان المجلس اليوم في استنكاره التقرير الأمريكي حول مقتل "خاشقجي"

المملكة أدانت في حينه هذه الجريمة البشعة واتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة

‬نوّه نائب رئيس مجلس الشورى، رئيس البرلمان العربي السابق، الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي ببيان جلسة مجلس الشورى التي عقدت اليوم الثلاثاء, والتي رفضت واستنكرت ما تضمنه تقرير الكونجرس الأمريكي حول قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي -يرحمه الله-.

جاء ذلك في تغريدة للدكتور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال فيها: إن بيان جلسة مجلس الشورى التي عقدت اليوم الثلاثاء بشأن رفض واستنكار ما تضمنه التقرير الذي زُود به الكونجرس الأمريكي حول قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، وما تضمنه من استنتاجات ومعلومات غير صحيحة عن قيادة المملكة لا يمكن قبولها ويؤيد ما تتخذه المملكة من إجراءات تحفظ حقوقها ومكتسباتها.

وكان مجلس الشورى قد أدان خلال جلسته اليوم كل أشكال التجاوز على حقوق الأفراد والكيانات, مؤكداً أنه يرفض رفضاً قاطعاً المساس بسيادة الدول وحقوقها, واستغلال القضايا وتوظيفها توظيفاً سياسياً, ومضيفاً أن المملكة قد أدانت في حينه هذه الجريمة البشعة واتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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نائب رئيس "الشورى" ينوه ببيان المجلس اليوم في استنكاره التقرير الأمريكي حول مقتل "خاشقجي"
سبق

‬نوّه نائب رئيس مجلس الشورى، رئيس البرلمان العربي السابق، الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي ببيان جلسة مجلس الشورى التي عقدت اليوم الثلاثاء, والتي رفضت واستنكرت ما تضمنه تقرير الكونجرس الأمريكي حول قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي -يرحمه الله-.

جاء ذلك في تغريدة للدكتور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال فيها: إن بيان جلسة مجلس الشورى التي عقدت اليوم الثلاثاء بشأن رفض واستنكار ما تضمنه التقرير الذي زُود به الكونجرس الأمريكي حول قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، وما تضمنه من استنتاجات ومعلومات غير صحيحة عن قيادة المملكة لا يمكن قبولها ويؤيد ما تتخذه المملكة من إجراءات تحفظ حقوقها ومكتسباتها.

وكان مجلس الشورى قد أدان خلال جلسته اليوم كل أشكال التجاوز على حقوق الأفراد والكيانات, مؤكداً أنه يرفض رفضاً قاطعاً المساس بسيادة الدول وحقوقها, واستغلال القضايا وتوظيفها توظيفاً سياسياً, ومضيفاً أن المملكة قد أدانت في حينه هذه الجريمة البشعة واتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة.

02 مارس 2021 - 18 رجب 1442
09:33 PM

نائب رئيس "الشورى" ينوه ببيان المجلس اليوم في استنكاره التقرير الأمريكي حول مقتل "خاشقجي"

المملكة أدانت في حينه هذه الجريمة البشعة واتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
1,329

‬نوّه نائب رئيس مجلس الشورى، رئيس البرلمان العربي السابق، الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي ببيان جلسة مجلس الشورى التي عقدت اليوم الثلاثاء, والتي رفضت واستنكرت ما تضمنه تقرير الكونجرس الأمريكي حول قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي -يرحمه الله-.

جاء ذلك في تغريدة للدكتور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث قال فيها: إن بيان جلسة مجلس الشورى التي عقدت اليوم الثلاثاء بشأن رفض واستنكار ما تضمنه التقرير الذي زُود به الكونجرس الأمريكي حول قضية مقتل المواطن جمال خاشقجي، وما تضمنه من استنتاجات ومعلومات غير صحيحة عن قيادة المملكة لا يمكن قبولها ويؤيد ما تتخذه المملكة من إجراءات تحفظ حقوقها ومكتسباتها.

وكان مجلس الشورى قد أدان خلال جلسته اليوم كل أشكال التجاوز على حقوق الأفراد والكيانات, مؤكداً أنه يرفض رفضاً قاطعاً المساس بسيادة الدول وحقوقها, واستغلال القضايا وتوظيفها توظيفاً سياسياً, ومضيفاً أن المملكة قد أدانت في حينه هذه الجريمة البشعة واتخذت بشأنها الإجراءات اللازمة.

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