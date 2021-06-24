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"ماهر عريجة" نائبًا للرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية

صدر قرار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بتعيين المهندس ماهر بن محمد عريجة نائبًا للرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية .

يعد المهندس ماهر عريجة من القيادات التي تملك خبرةً واسعة في المجال المهني من أبرزها العمل في شركة أرامكو السعودية منذ عام 2000 م حتى عام 2019م .

وعلميًا قد حصل المهندس ماهر عريجة على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيرمنجهام.

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"ماهر عريجة" نائبًا للرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية
سبق

صدر قرار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بتعيين المهندس ماهر بن محمد عريجة نائبًا للرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية .

يعد المهندس ماهر عريجة من القيادات التي تملك خبرةً واسعة في المجال المهني من أبرزها العمل في شركة أرامكو السعودية منذ عام 2000 م حتى عام 2019م .

وعلميًا قد حصل المهندس ماهر عريجة على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيرمنجهام.

23 يونيو 2019 - 20 شوّال 1440
09:18 PM

"ماهر عريجة" نائبًا للرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صدر قرار الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية الدكتور عبدالعزيز بن محمد السويلم بتعيين المهندس ماهر بن محمد عريجة نائبًا للرئيس التنفيذي لعمليات الملكية الفكرية .

يعد المهندس ماهر عريجة من القيادات التي تملك خبرةً واسعة في المجال المهني من أبرزها العمل في شركة أرامكو السعودية منذ عام 2000 م حتى عام 2019م .

وعلميًا قد حصل المهندس ماهر عريجة على درجة البكالوريوس في الهندسة الكيميائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة بيرمنجهام.

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200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
24,125
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,965
29 مليار ..

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