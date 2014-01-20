النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أسعار النفط تقفز 3% مدعومة بآمال نهاية الحرب الأمريكية الصينية

أوبك نشرت قائمة بالتخفيضات للأعضاء والمنتجين بدءًا من يناير لتعزيز الثقة

قفزت أسعار النفط حوالي 3 في المئة أمس الجمعة بعد أن نشرت أوبك تفاصيل خطتها لخفض الإنتاج بهدف تقليص وفرة في المعروض العالمي من الخام، وعلامات على تقدم نحو إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ووفقًا لرويترز صعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.52 دولار، أو 2.48 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 62.70 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.73 دولار، أو 3.32 في المئة، لتسجل عند التسوية 53.80 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود الخامين القياسيين كليهما مكاسب لثالث أسبوع على التوالي مع صعودهما حوالي 4 بالمئة.

ونشرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قائمة بتخفيضات إنتاج النفط لأعضائها وللمنتجين الرئيسين الآخرين بدءًا من أول يناير الجاري 2019 لتعزيز الثقة في اتفاقها لخفض إمدادات الخام.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو "هذا سيرسل إشارة إلى السوق بأنهم جادون".

واتفقت مجموعة المنتجين في ديسمبر الماضي على خفض إنتاج النفط بمدار 1.2 مليون برميل يوميًا لدعم أسعار الخام وتقليص تخمة نفطية في وقت يتزايد فيه المعروض، وخصوصًا من الولايات المتحدة.

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

اعلان
أسعار النفط تقفز 3% مدعومة بآمال نهاية الحرب الأمريكية الصينية
سبق

قفزت أسعار النفط حوالي 3 في المئة أمس الجمعة بعد أن نشرت أوبك تفاصيل خطتها لخفض الإنتاج بهدف تقليص وفرة في المعروض العالمي من الخام، وعلامات على تقدم نحو إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ووفقًا لرويترز صعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.52 دولار، أو 2.48 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 62.70 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.73 دولار، أو 3.32 في المئة، لتسجل عند التسوية 53.80 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود الخامين القياسيين كليهما مكاسب لثالث أسبوع على التوالي مع صعودهما حوالي 4 بالمئة.

ونشرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قائمة بتخفيضات إنتاج النفط لأعضائها وللمنتجين الرئيسين الآخرين بدءًا من أول يناير الجاري 2019 لتعزيز الثقة في اتفاقها لخفض إمدادات الخام.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو "هذا سيرسل إشارة إلى السوق بأنهم جادون".

واتفقت مجموعة المنتجين في ديسمبر الماضي على خفض إنتاج النفط بمدار 1.2 مليون برميل يوميًا لدعم أسعار الخام وتقليص تخمة نفطية في وقت يتزايد فيه المعروض، وخصوصًا من الولايات المتحدة.

19 يناير 2019 - 13 جمادى الأول 1440
11:43 AM

أسعار النفط تقفز 3% مدعومة بآمال نهاية الحرب الأمريكية الصينية

أوبك نشرت قائمة بالتخفيضات للأعضاء والمنتجين بدءًا من يناير لتعزيز الثقة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
5,276

قفزت أسعار النفط حوالي 3 في المئة أمس الجمعة بعد أن نشرت أوبك تفاصيل خطتها لخفض الإنتاج بهدف تقليص وفرة في المعروض العالمي من الخام، وعلامات على تقدم نحو إنهاء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

ووفقًا لرويترز صعدت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 1.52 دولار، أو 2.48 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 62.70 دولار للبرميل.

وارتفعت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.73 دولار، أو 3.32 في المئة، لتسجل عند التسوية 53.80 دولار للبرميل، فيما سجلت عقود الخامين القياسيين كليهما مكاسب لثالث أسبوع على التوالي مع صعودهما حوالي 4 بالمئة.

ونشرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) قائمة بتخفيضات إنتاج النفط لأعضائها وللمنتجين الرئيسين الآخرين بدءًا من أول يناير الجاري 2019 لتعزيز الثقة في اتفاقها لخفض إمدادات الخام.

وقال فيل فلين المحلل في برايس فيوتشرز جروب في شيكاجو "هذا سيرسل إشارة إلى السوق بأنهم جادون".

واتفقت مجموعة المنتجين في ديسمبر الماضي على خفض إنتاج النفط بمدار 1.2 مليون برميل يوميًا لدعم أسعار الخام وتقليص تخمة نفطية في وقت يتزايد فيه المعروض، وخصوصًا من الولايات المتحدة.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,302
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,027
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,473
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,337

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

المقالات

100 يوم.. وماذا بعد؟

100 يوم.. وماذا بعد؟

صالح المسلّم
محتكرون جدد..!!

محتكرون جدد..!!

محمد الصيـعري
قصة الساعة الثمينة!

قصة الساعة الثمينة!

نورة الجايز
عقيدة الطفل في الزمن الصعب

عقيدة الطفل في الزمن الصعب

مها عبدالله الحقباني
منتخب حاضر وإعلام غائب

منتخب حاضر وإعلام غائب

سلطان رديف
كلك عيوب يا قطر!!

كلك عيوب يا قطر!!

صالح مطر الغامدي
التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

التحوُّل الرقمي وعناد احتكار النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

فتاة تايلاند.. ماذا بعد؟

عبدالغني الشيخ
3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

3 رسائل في احتياطات السعودية من النفط والغاز

ماجد البريكان
حالة طارئة!

حالة طارئة!

محمد الغامدي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة