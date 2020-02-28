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بالصور .. منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأسرة مبارك

خلال زيارته لنجلَيه وحرمه سوزان

نقل وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز؛ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لأسرة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك رحمه الله.

جاء ذلك خلال زيارته مساء اليوم، في القاهرة، لأسرة الفقيد، يرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي؛ حيث كان في استقبالهم: ابنا الفقيد جمال وعلاء، وحرم الفقيد سوزان مبارك.

وعبّر الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك الأمير منصور بن متعب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بالصور .. منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأسرة مبارك
سبق

نقل وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز؛ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لأسرة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك رحمه الله.

جاء ذلك خلال زيارته مساء اليوم، في القاهرة، لأسرة الفقيد، يرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي؛ حيث كان في استقبالهم: ابنا الفقيد جمال وعلاء، وحرم الفقيد سوزان مبارك.

وعبّر الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

28 فبراير 2020 - 4 رجب 1441
09:04 PM

بالصور .. منصور بن متعب ينقل تعازي القيادة لأسرة مبارك

خلال زيارته لنجلَيه وحرمه سوزان

A A A
حامد العلي - القاهرة
0
5,091

نقل وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز؛ تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - لأسرة الرئيس الأسبق لجمهورية مصر العربية محمد حسني مبارك رحمه الله.

جاء ذلك خلال زيارته مساء اليوم، في القاهرة، لأسرة الفقيد، يرافقه وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبدالعزيز قطان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية أسامة بن أحمد نقلي؛ حيث كان في استقبالهم: ابنا الفقيد جمال وعلاء، وحرم الفقيد سوزان مبارك.

وعبّر الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، عن تعازيه ومواساته لأسرة الفقيد، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته.

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