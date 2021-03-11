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الصحة": تسجيل 390 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 267 خلال الـ24 ساعة الماضية

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 9587.79 نقطة

بتداولات بلغت 11.9 مليار ريال لأكثر من 450 مليون سهم

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 7.66 نقاط ليقفل عند مستوى 9587.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 450 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 475 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والتعمير، والجزيرة، والبلاد، وساسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مسك، ومعدنية،

والعبداللطيف، وصدق، ومجموعة فتيحي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 4.61%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، وصدق، ودار الأركان، والجزيرة، وإعمار هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والإنماء، وصدق، والراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 1733.31 نقطة ليقفل عند مستوى 24175.09 نقطة، وبتداولات بلغت 82 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 675 ألف سهم تقاسمتها 1964 صفقة.

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مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 9587.79 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 7.66 نقاط ليقفل عند مستوى 9587.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 450 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 475 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والتعمير، والجزيرة، والبلاد، وساسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مسك، ومعدنية،

والعبداللطيف، وصدق، ومجموعة فتيحي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 4.61%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، وصدق، ودار الأركان، والجزيرة، وإعمار هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والإنماء، وصدق، والراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 1733.31 نقطة ليقفل عند مستوى 24175.09 نقطة، وبتداولات بلغت 82 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 675 ألف سهم تقاسمتها 1964 صفقة.

11 مارس 2021 - 27 رجب 1442
04:05 PM

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق منخفضاً عند 9587.79 نقطة

بتداولات بلغت 11.9 مليار ريال لأكثر من 450 مليون سهم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة، اليوم، منخفضاً 7.66 نقاط ليقفل عند مستوى 9587.79 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 11.9 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 450 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 475 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والتعمير، والجزيرة، والبلاد، وساسكو الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مسك، ومعدنية،

والعبداللطيف، وصدق، ومجموعة فتيحي فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و 4.61%.

وكانت أسهم شركات الإنماء، وصدق، ودار الأركان، والجزيرة، وإعمار هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات متطورة، والإنماء، وصدق، والراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وقد أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية "نمو"، اليوم، منخفضاً 1733.31 نقطة ليقفل عند مستوى 24175.09 نقطة، وبتداولات بلغت 82 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 675 ألف سهم تقاسمتها 1964 صفقة.

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