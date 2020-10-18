"بلدي جدة": زيارة ميدانية لشارع الأمير ماجد لدعم الأمانة في نزع الملكيات

أوصى بعدم إغلاق بلاغات المواطنين الواردة عبر 940 إلا بعد التأكد من تنفيذ الخدمة

ناقش المجلس البلدي في جدة في اجتماعه الـ69 بمقر أبرق الرغامة برئاسة رئيس المجلس عبدالله بن دخيل الله المحمدي، خطط أعمال اللجان الدائمة في المرحلة القادمة للوصول إلى تقديم خدمة متميزة للمواطنين، واتخذ عددًا من التوصيات والقرارات وعلى ضوئها ستتم مخاطبة الجهات المختصة لتنفيذها حسب الإمكانات.

وقال المحمدي: إن المجلس قرر مخاطبة الجهة المشرفة على شركة (موقف) بالمنطقة المركزية، بطلب التنسيق مع الشركة للاطلاع على آلية عملها ومدى الاستفادة من المشروع من الناحية المجتمعية، وهل تم تحقيق الأهداف المنشودة من هذا المشروع.

من جهة أخرى بيّن "المحمدي" أن المجلس استعرض تقريرًا عن زيارة اللجنة المشكّلة لحي الروابي/3، والاستماع لشكاوى المواطنين؛ حيث تَقرر رفع كافة مطالبهم من رصف وسفلتة وإنارة لأمانة محافظة جدة.

وأضاف أنه تقرر تحديد موعد لزيارة ميدانية من قِبَل أعضاء المجلس لشارع الأمير ماجد، والرفع لمقام الوزارة لدعم الأمانة في نزع الملكيات للجزء المتبقي من الشارع جنوبًا.

وأكد "المحمدي" أن المجلس أوصى بمخاطبة أمانة محافظة جدة بعدم إغلاق بلاغات المواطنين الواردة عبر (٩٤٠)؛ إلا بعد التأكد من تنفيذ الخدمة وإبلاغ المواطن بإتمام الخدمة وإيضاح سبب الإغلاق.