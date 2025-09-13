تحالف دعم الشرعية: تدمير 4 مسيّرات لـ "الحوثي" الإرهابية قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي الجوية

أكّدت مصادر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن دمّر 4 مسيّرات لجماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي الجوية.
وطبقاً لمصادر "العربية" فإن مقاتلات التحالف شنّت هجوماً جوياً استهدف ثكنات ومواقع ميليشيا الحوثي في صنعاء.
أكّدت مصادر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن دمّر 4 مسيّرات لجماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي الجوية.
وطبقاً لمصادر "العربية" فإن مقاتلات التحالف شنّت هجوماً جوياً استهدف ثكنات ومواقع ميليشيا الحوثي في صنعاء.تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية
أكّدت مصادر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن دمّر 4 مسيّرات لجماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي الجوية.
وطبقاً لمصادر "العربية" فإن مقاتلات التحالف شنّت هجوماً جوياً استهدف ثكنات ومواقع ميليشيا الحوثي في صنعاء.
أكّدت مصادر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن دمّر 4 مسيّرات لجماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي الجوية.
وطبقاً لمصادر "العربية" فإن مقاتلات التحالف شنّت هجوماً جوياً استهدف ثكنات ومواقع ميليشيا الحوثي في صنعاء.