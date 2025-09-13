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تحالف دعم الشرعية: تدمير 4 مسيّرات لـ "الحوثي" الإرهابية قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي الجوية

مقاتلات التحالف تشن هجوماً استهدف ثكنات الميليشيات ومواقعها في صنعاء

أكّدت مصادر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن دمّر 4 مسيّرات لجماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي الجوية.

وطبقاً لمصادر "العربية" فإن مقاتلات التحالف شنّت هجوماً جوياً استهدف ثكنات ومواقع ميليشيا الحوثي في صنعاء.

تحالف دعم الشرعية في اليمن المملكة العربية السعودية ميليشيات الحوثي الإرهابية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحالف دعم الشرعية: تدمير 4 مسيّرات لـ "الحوثي" الإرهابية قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي الجوية
سبق

أكّدت مصادر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن دمّر 4 مسيّرات لجماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي الجوية.

وطبقاً لمصادر "العربية" فإن مقاتلات التحالف شنّت هجوماً جوياً استهدف ثكنات ومواقع ميليشيا الحوثي في صنعاء.

13 سبتمبر 2020 - 25 محرّم 1442
08:31 AM

تحالف دعم الشرعية: تدمير 4 مسيّرات لـ "الحوثي" الإرهابية قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي الجوية

مقاتلات التحالف تشن هجوماً استهدف ثكنات الميليشيات ومواقعها في صنعاء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكّدت مصادر أن تحالف دعم الشرعية في اليمن دمّر 4 مسيّرات لجماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران قبل انطلاقها من قاعدة الديلمي الجوية.

وطبقاً لمصادر "العربية" فإن مقاتلات التحالف شنّت هجوماً جوياً استهدف ثكنات ومواقع ميليشيا الحوثي في صنعاء.

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