"الشؤون الإسلامية" توجه بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن "تحصين الآبار"

للحفاظ على الأرواح وضرورة التعاون مع البيئة للإبلاغ عن الآبار المهجورة

أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، توجيهاً لأصحاب الفضيلة خطباء الجوامع، والمساجد المهيأة لإقامة صلاة الجمعة فيها بعموم مناطق المملكة، بتخصيص خطبة الجمعة القادمة الموافق 17/7/1443هـ، للحديث عن أهمية تحصين الآبار حفاظاً على الأرواح، والاستشهاد بالأدلة الشرعية على وجوب الاستجابة للتوجيهات الصادرة بهذا الشأن، والتعاون مع الجهات المختصة في ذلك.

ويأتي هذا التوجيه بناءً على ما صدر من وزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث دعت إلى ضرورة الإبلاغ عن الآبار المكشوفة والمهجورة لردمها وتحصينها، لضمان سلامة عابري الطرق والمتنزهين حفاظاً على النفس البشرية من الهلاك لا قدر الله، وتماشياً مع رسالة منابر الجمعة ودورها في التوعية والإرشاد والتعاون مع مختلف أجهزة الدولة لبث الوعي المجتمعي.