وزير الطاقة: الطلب المحلي الإضافي على النفط في أغسطس سيرتفع نصف مليون برميل

قال: استجابة منتجي "أوبك+" كانت غير مسبوقة خلال الأزمة.. تأثير كورونا غير مسبوق

أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز أن فيروس كورونا كان له تأثير غير مسبوق على أسواق النفط كاشفاً عن زيادة الطلب المحلي على النفط.

وقال وزير الطاقة: استجابة منتجي أوبك+ كانت غير مسبوقة خلال الأزمة والطلب المحلي الإضافي على النفط في أغسطس سيرتفع نصف مليون برميل.