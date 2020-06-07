النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة.. إغلاق احترازي لفرع مطعم شهير بجبل النور لإصابة أحد عامليه بـ"كورونا"

بلاغ تحرّكت على أثره بلدية المعابدة الفرعية فوراً وإجراءات التعقيم والتطهير تتواصل

أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة، أحد فروع مطعم شهير بجبل النور بمكة المكرّمة، بعد إصابة أحد العاملين فيه بفيروس كورونا المستجد.

وقامت "الأمانة" بإغلاق المطعم احترازياً، ضمن الإجراءات التي تنفّذها بالتعاون مع الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلمت "سبق"، أن "الأمانة"، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية، قامت على الفور بإغلاق المطعم، أمس، بعد ورود بلاغ مفاده إصابة أحد العاملين داخل المطعم بفيروس كورونا المستجد، ولا يزال المطعم مغلقاً حتى الآن لحين الانتهاء من إجراءات التعقيم والتطهير.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة.. إغلاق احترازي لفرع مطعم شهير بجبل النور لإصابة أحد عامليه بـ"كورونا"
سبق

أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة، أحد فروع مطعم شهير بجبل النور بمكة المكرّمة، بعد إصابة أحد العاملين فيه بفيروس كورونا المستجد.

وقامت "الأمانة" بإغلاق المطعم احترازياً، ضمن الإجراءات التي تنفّذها بالتعاون مع الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلمت "سبق"، أن "الأمانة"، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية، قامت على الفور بإغلاق المطعم، أمس، بعد ورود بلاغ مفاده إصابة أحد العاملين داخل المطعم بفيروس كورونا المستجد، ولا يزال المطعم مغلقاً حتى الآن لحين الانتهاء من إجراءات التعقيم والتطهير.

07 يونيو 2020 - 15 شوّال 1441
08:45 AM

مكة.. إغلاق احترازي لفرع مطعم شهير بجبل النور لإصابة أحد عامليه بـ"كورونا"

بلاغ تحرّكت على أثره بلدية المعابدة الفرعية فوراً وإجراءات التعقيم والتطهير تتواصل

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,295

أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة، أحد فروع مطعم شهير بجبل النور بمكة المكرّمة، بعد إصابة أحد العاملين فيه بفيروس كورونا المستجد.

وقامت "الأمانة" بإغلاق المطعم احترازياً، ضمن الإجراءات التي تنفّذها بالتعاون مع الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلمت "سبق"، أن "الأمانة"، ممثلة في بلدية المعابدة الفرعية، قامت على الفور بإغلاق المطعم، أمس، بعد ورود بلاغ مفاده إصابة أحد العاملين داخل المطعم بفيروس كورونا المستجد، ولا يزال المطعم مغلقاً حتى الآن لحين الانتهاء من إجراءات التعقيم والتطهير.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,902
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
17,345
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
22,314
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,956

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل

عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!

ساير المنيعي
سري للغاية..

سري للغاية..

بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد

التصادم يصنع المارد

مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات

علي آل شرمة
لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

لماذا تُصنَّف السعودية ضمن أفضل دول العالم في إدارة أزمة فيروس كورونا؟

ماجد الجوهري
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة

ماجد البريكان
ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

ماذا بعد تقدم السعودية إلى المراكز الأولى عالميًّا في سرعة الإنترنت؟

سالم الدلبحي
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش

عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة

الشرطة في المملكة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة