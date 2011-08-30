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شاهد.. أسواق بلا مشترين في نيودلهي  بعد ضربة "كورونا" غير المسبوقة

سجلت اليوم رقماً قياسياً عالمياً في إصابات اليوم الواحد بلغت 78 ألف حالة

مع إعلان الهند اليوم تسجيل رقم قياسي عالمي في الإصابات الجديدة بـ #فيروس_كورونا المستجد بلغ 78 ألف إصابة في يوم واحد، بدت أسواق نيودلهي خاوية على عروشها وبلا أي مشترين.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" مجموعة صور لأسواق نيودلهي ظهرت فيها المحال التجارية والباعة بمفردهم دون أي مشترين؛ خوفا من الانتشار الكبير للفيروس الذي تغلغل في الهند بشكل مخيف.

يذكر أن الهند سجّلت 78 ألفًا و761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس تسجلها أي دولة منذ بدء تفشي الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و542 ألفًا و 733 حالة.


وأوضحت وزارة الصحة الهندية أنها سجلت 948 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 63 ألفًا و498 حالة.

الهند فيروس كورونا الجديد

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شاهد.. أسواق بلا مشترين في نيودلهي  بعد ضربة "كورونا" غير المسبوقة
سبق

مع إعلان الهند اليوم تسجيل رقم قياسي عالمي في الإصابات الجديدة بـ #فيروس_كورونا المستجد بلغ 78 ألف إصابة في يوم واحد، بدت أسواق نيودلهي خاوية على عروشها وبلا أي مشترين.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" مجموعة صور لأسواق نيودلهي ظهرت فيها المحال التجارية والباعة بمفردهم دون أي مشترين؛ خوفا من الانتشار الكبير للفيروس الذي تغلغل في الهند بشكل مخيف.

يذكر أن الهند سجّلت 78 ألفًا و761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس تسجلها أي دولة منذ بدء تفشي الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و542 ألفًا و 733 حالة.


وأوضحت وزارة الصحة الهندية أنها سجلت 948 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 63 ألفًا و498 حالة.

30 أغسطس 2020 - 11 محرّم 1442
02:12 PM

شاهد.. أسواق بلا مشترين في نيودلهي  بعد ضربة "كورونا" غير المسبوقة

سجلت اليوم رقماً قياسياً عالمياً في إصابات اليوم الواحد بلغت 78 ألف حالة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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مع إعلان الهند اليوم تسجيل رقم قياسي عالمي في الإصابات الجديدة بـ #فيروس_كورونا المستجد بلغ 78 ألف إصابة في يوم واحد، بدت أسواق نيودلهي خاوية على عروشها وبلا أي مشترين.

ونشرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب" مجموعة صور لأسواق نيودلهي ظهرت فيها المحال التجارية والباعة بمفردهم دون أي مشترين؛ خوفا من الانتشار الكبير للفيروس الذي تغلغل في الهند بشكل مخيف.

يذكر أن الهند سجّلت 78 ألفًا و761 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية بالفيروس تسجلها أي دولة منذ بدء تفشي الفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 ملايين و542 ألفًا و 733 حالة.


وأوضحت وزارة الصحة الهندية أنها سجلت 948 حالة وفاة بالفيروس، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 63 ألفًا و498 حالة.

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