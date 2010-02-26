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"الحصيني" كاشفاً عن حالتين جويتين إحداهما ارتدادية: تعليق الدراسة غير موفق

طالب بإنشاء لجنة تعنى بتحديد الطوارئ والكوارث حتى لا يقع على "التعليم" حرج

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن يشهد عدد من مناطق المملكة حالتين جويتين، الأولى اليوم الاثنين وهي حالة ارتدادية، والأخرى نهاية الأسبوع، متوقعاً -بإذن الله- أن تكون الأجواء رائعة معتدلة نهاراً ومن باردة تميل للبرودة في ساعات الصباح الباكر ‏إن شاء الله.

وأوضح "الحصيني" لـ"سبق" أن الحالة الارتدادية تبدأ مساء اليوم الاثنين، ومتوقع حدوث حالة ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض -خاصةً شمالها- وشقراء، وثادق، ورماح، وحريملاء المجمعة، والغاط، والزلفي، وساجر، وشرق القصيم، والصمان، والحدود الشمالية، وحفر الباطن، والدمام، والأحساء، لافتاً إلى أن الأمطار المتوقعة -بإذن الله- متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، يرافق ذلك نشاط للرياح مثيرة للأتربة إلى أن يصرفها الله.

وعن رأيه في قرار تعليق الدراسة في عدد من مناطق المملكة، أفاد "الحصيني" بأن قرار تعليق الدراسة بالرياض والشرقية لم يكن موفقاً؛ لعدم وجود حاجة فعلية لذلك، مطالباً بإنشاء لجنة خاصة تُعنى بتحديد حالة الطوارئ والكوارث ووفق آليات دقيقة وبمشاركة إدارات التعليم؛ حتى لا يقع على "التعليم" حرج كما حصل يوم أمس.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الحصيني" كاشفاً عن حالتين جويتين إحداهما ارتدادية: تعليق الدراسة غير موفق
سبق

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن يشهد عدد من مناطق المملكة حالتين جويتين، الأولى اليوم الاثنين وهي حالة ارتدادية، والأخرى نهاية الأسبوع، متوقعاً -بإذن الله- أن تكون الأجواء رائعة معتدلة نهاراً ومن باردة تميل للبرودة في ساعات الصباح الباكر ‏إن شاء الله.

وأوضح "الحصيني" لـ"سبق" أن الحالة الارتدادية تبدأ مساء اليوم الاثنين، ومتوقع حدوث حالة ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض -خاصةً شمالها- وشقراء، وثادق، ورماح، وحريملاء المجمعة، والغاط، والزلفي، وساجر، وشرق القصيم، والصمان، والحدود الشمالية، وحفر الباطن، والدمام، والأحساء، لافتاً إلى أن الأمطار المتوقعة -بإذن الله- متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، يرافق ذلك نشاط للرياح مثيرة للأتربة إلى أن يصرفها الله.

وعن رأيه في قرار تعليق الدراسة في عدد من مناطق المملكة، أفاد "الحصيني" بأن قرار تعليق الدراسة بالرياض والشرقية لم يكن موفقاً؛ لعدم وجود حاجة فعلية لذلك، مطالباً بإنشاء لجنة خاصة تُعنى بتحديد حالة الطوارئ والكوارث ووفق آليات دقيقة وبمشاركة إدارات التعليم؛ حتى لا يقع على "التعليم" حرج كما حصل يوم أمس.

26 فبراير 2018 - 10 جمادى الآخر 1439
10:26 AM

"الحصيني" كاشفاً عن حالتين جويتين إحداهما ارتدادية: تعليق الدراسة غير موفق

طالب بإنشاء لجنة تعنى بتحديد الطوارئ والكوارث حتى لا يقع على "التعليم" حرج

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فهد العتيبي - الرياض
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توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة عبدالعزيز بن محمد الحصيني، أن يشهد عدد من مناطق المملكة حالتين جويتين، الأولى اليوم الاثنين وهي حالة ارتدادية، والأخرى نهاية الأسبوع، متوقعاً -بإذن الله- أن تكون الأجواء رائعة معتدلة نهاراً ومن باردة تميل للبرودة في ساعات الصباح الباكر ‏إن شاء الله.

وأوضح "الحصيني" لـ"سبق" أن الحالة الارتدادية تبدأ مساء اليوم الاثنين، ومتوقع حدوث حالة ممطرة على أجزاء من مناطق الرياض -خاصةً شمالها- وشقراء، وثادق، ورماح، وحريملاء المجمعة، والغاط، والزلفي، وساجر، وشرق القصيم، والصمان، والحدود الشمالية، وحفر الباطن، والدمام، والأحساء، لافتاً إلى أن الأمطار المتوقعة -بإذن الله- متفاوتة من مكان إلى آخر من خفيفة إلى متوسطة، يرافق ذلك نشاط للرياح مثيرة للأتربة إلى أن يصرفها الله.

وعن رأيه في قرار تعليق الدراسة في عدد من مناطق المملكة، أفاد "الحصيني" بأن قرار تعليق الدراسة بالرياض والشرقية لم يكن موفقاً؛ لعدم وجود حاجة فعلية لذلك، مطالباً بإنشاء لجنة خاصة تُعنى بتحديد حالة الطوارئ والكوارث ووفق آليات دقيقة وبمشاركة إدارات التعليم؛ حتى لا يقع على "التعليم" حرج كما حصل يوم أمس.

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