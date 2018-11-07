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شاهد.. تشييع جثمان شهيد الواجب "الغامدي" في غامد الزناد بالباحة

ذوو الشهيد: نجدد العهد والولاء للقيادة الرشيدة ونبذل الغالي والنفيس للذَّود عن حياض الوطن

شيعت جموع المصلين في محافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة، جثمان شهيد الواجب الرقيب أحمد علي ضيف الله الغامدي؛ الذي استُشهد خلال دفاعه عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

أدى الصلاة على الشهيد الذي يعمل باللواء المظلي ولديه أربعة من الأبناء "ولدان وابنتان"، أكبرهم في الصف الخامس الابتدائي: محافظ غامد الزناد نايف جمعان الغامدي، ومدير شرطة المحافظة الرائد مطر طامي الغامدي، وعدد من مسؤولي المنطقة، وذلك بعد نقل جثمان الشهيد عن طريق طائرة السلاح إلى مطار محافظة العقيق واستقبله محافظ العقيق الدكتور "فيحان العتيبي.


من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم -رحمه الله- للدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل الغالي والنفيس للذود عن حياض الوطن الغالي، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

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شاهد.. تشييع جثمان شهيد الواجب "الغامدي" في غامد الزناد بالباحة
سبق

شيعت جموع المصلين في محافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة، جثمان شهيد الواجب الرقيب أحمد علي ضيف الله الغامدي؛ الذي استُشهد خلال دفاعه عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

أدى الصلاة على الشهيد الذي يعمل باللواء المظلي ولديه أربعة من الأبناء "ولدان وابنتان"، أكبرهم في الصف الخامس الابتدائي: محافظ غامد الزناد نايف جمعان الغامدي، ومدير شرطة المحافظة الرائد مطر طامي الغامدي، وعدد من مسؤولي المنطقة، وذلك بعد نقل جثمان الشهيد عن طريق طائرة السلاح إلى مطار محافظة العقيق واستقبله محافظ العقيق الدكتور "فيحان العتيبي.


من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم -رحمه الله- للدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل الغالي والنفيس للذود عن حياض الوطن الغالي، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
10:55 PM

شاهد.. تشييع جثمان شهيد الواجب "الغامدي" في غامد الزناد بالباحة

ذوو الشهيد: نجدد العهد والولاء للقيادة الرشيدة ونبذل الغالي والنفيس للذَّود عن حياض الوطن

A A A
ياسر العتيبي - الباحة
9
14,082

شيعت جموع المصلين في محافظة غامد الزناد بمنطقة الباحة، جثمان شهيد الواجب الرقيب أحمد علي ضيف الله الغامدي؛ الذي استُشهد خلال دفاعه عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

أدى الصلاة على الشهيد الذي يعمل باللواء المظلي ولديه أربعة من الأبناء "ولدان وابنتان"، أكبرهم في الصف الخامس الابتدائي: محافظ غامد الزناد نايف جمعان الغامدي، ومدير شرطة المحافظة الرائد مطر طامي الغامدي، وعدد من مسؤولي المنطقة، وذلك بعد نقل جثمان الشهيد عن طريق طائرة السلاح إلى مطار محافظة العقيق واستقبله محافظ العقيق الدكتور "فيحان العتيبي.


من جانبهم، عبر ذوو الشهيد عن فخرهم واعتزازهم باستشهاد ابنهم -رحمه الله- للدفاع عن بلاد الحرمين الشريفين، مجددين العهد والولاء للقيادة الرشيدة، وبذل الغالي والنفيس للذود عن حياض الوطن الغالي، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا العزيزة أمنها واستقرارها وقيادتها الرشيدة.

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