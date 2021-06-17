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الكويت.. مجلس الوزراء: منع المواطنين من السفر ما لم يتلقوا جرعتين من لقاح كورونا

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الخميس، منع المواطنين من السفر ما لم يتلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا.
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، إن مجلس الوزراء عقد اجتماعًا استثنائيًا في إطار متابعته المتواصلة لبحث تقارير الوزارات والجهات الحكومية بشأن مواجهة مرض فيروس كورونا COVID -19.
وأكد مجلس الوزراء أنه نجح في السيطرة والحد من الوباء، لافتًا إلى أن المنظومة الصحية في الكويت متماسكة.
وقررت الحكومة الكويتية، السماح لغير الكويتيين بدخول البلاد شرط حصولهم على جرعتين من لقاحات "فايزر، أسترازينيكا وموديرنا" المعتمدة في الكويت، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.
وقررت الحكومة منع غير المطعمين من دخول المطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية الكبرى، لافتة إلى أن عودة الوافدين المطعمين ستبدأ مطلع أغسطس المقبل، شرط تلقيهم اللقاحات المعتمدة بالكويت.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة استخدام تطبيقي "مناعة" أو "هويتي"، لإثبات تلقي اللقاح ضد الفيروس والمتعافين منه.
ولفت الناطق باسم الحكومة بأنه تم بحث آلية لتطبيق نظام الدوامين "صباحي ومسائي"، في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين.

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الكويت.. مجلس الوزراء: منع المواطنين من السفر ما لم يتلقوا جرعتين من لقاح كورونا
سبق

قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الخميس، منع المواطنين من السفر ما لم يتلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا.
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، إن مجلس الوزراء عقد اجتماعًا استثنائيًا في إطار متابعته المتواصلة لبحث تقارير الوزارات والجهات الحكومية بشأن مواجهة مرض فيروس كورونا COVID -19.
وأكد مجلس الوزراء أنه نجح في السيطرة والحد من الوباء، لافتًا إلى أن المنظومة الصحية في الكويت متماسكة.
وقررت الحكومة الكويتية، السماح لغير الكويتيين بدخول البلاد شرط حصولهم على جرعتين من لقاحات "فايزر، أسترازينيكا وموديرنا" المعتمدة في الكويت، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.
وقررت الحكومة منع غير المطعمين من دخول المطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية الكبرى، لافتة إلى أن عودة الوافدين المطعمين ستبدأ مطلع أغسطس المقبل، شرط تلقيهم اللقاحات المعتمدة بالكويت.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة استخدام تطبيقي "مناعة" أو "هويتي"، لإثبات تلقي اللقاح ضد الفيروس والمتعافين منه.
ولفت الناطق باسم الحكومة بأنه تم بحث آلية لتطبيق نظام الدوامين "صباحي ومسائي"، في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين.

17 يونيو 2021 - 7 ذو القعدة 1442
05:41 PM

الكويت.. مجلس الوزراء: منع المواطنين من السفر ما لم يتلقوا جرعتين من لقاح كورونا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قرر مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الخميس، منع المواطنين من السفر ما لم يتلقوا جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا.
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، إن مجلس الوزراء عقد اجتماعًا استثنائيًا في إطار متابعته المتواصلة لبحث تقارير الوزارات والجهات الحكومية بشأن مواجهة مرض فيروس كورونا COVID -19.
وأكد مجلس الوزراء أنه نجح في السيطرة والحد من الوباء، لافتًا إلى أن المنظومة الصحية في الكويت متماسكة.
وقررت الحكومة الكويتية، السماح لغير الكويتيين بدخول البلاد شرط حصولهم على جرعتين من لقاحات "فايزر، أسترازينيكا وموديرنا" المعتمدة في الكويت، أو جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون.
وقررت الحكومة منع غير المطعمين من دخول المطاعم والمقاهي والمجمعات التجارية الكبرى، لافتة إلى أن عودة الوافدين المطعمين ستبدأ مطلع أغسطس المقبل، شرط تلقيهم اللقاحات المعتمدة بالكويت.
وشدد مجلس الوزراء على ضرورة استخدام تطبيقي "مناعة" أو "هويتي"، لإثبات تلقي اللقاح ضد الفيروس والمتعافين منه.
ولفت الناطق باسم الحكومة بأنه تم بحث آلية لتطبيق نظام الدوامين "صباحي ومسائي"، في الجهات الحكومية التي تقدم خدمات للمراجعين.

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