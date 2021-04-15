النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"إغاثي الملك سلمان": المركز هو الجهة الوحيدة المخولة بتسلم التبرعات وإيصالها للخارج

سواء كان مصدرها حكوميًا أو أهليًا لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج

أوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن ما تقوم به بعض الهيئات والجمعيات من محاولة جمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات هو مخالف للأوامر الصادرة بهذا الخصوص التي تقضي بأن يكون المركز هو الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكوميًا أو أهليًا لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقًا للأنظمة الصادرة بهذا الخصوص.

وأهاب المركز في بيان له اليوم، بالجميع إلى عدم الاستجابة لما يُتدَاولُ من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة، تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها، وأن يكون التبرع من خلال الجهة المخولة "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".

وقال البيان: إن المركز قد هيأ بوابة إلكترونية لاستقبال التبرعات على العنوان التالي: (donate.ksrelief.org)، وكذلك عبر الرسائل النصية على الرقم (5565)، وأيضًا من خلال منصة إحسان (ehsan.sa/rescue)،

كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر لحسابات المركز البنكية التالية :

البنك السعودي الفرنسي: ‏SA5655000000099088000563

بنك البلاد: ‏SA8315000999126644880015

مصرف الإنماء: ‏SA5705000068222222207001

البنك العربي: SA4630400108095307050033

بنك الرياض: SA 5120000002283448399942

وأكد البيان حرص المركز على تسليم المساعدات لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محليًا ودوليًا، وأن المركز لا يستقطع أي مصاريف إدارية من التبرعات، مبينًا أن المركز يعمل حتى الآن في 59 دولة في مختلف قطاعات العمل الإنساني. وفي حال الرغبة في الاستفسار أو المزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 966920008554.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"إغاثي الملك سلمان": المركز هو الجهة الوحيدة المخولة بتسلم التبرعات وإيصالها للخارج
سبق

أوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن ما تقوم به بعض الهيئات والجمعيات من محاولة جمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات هو مخالف للأوامر الصادرة بهذا الخصوص التي تقضي بأن يكون المركز هو الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكوميًا أو أهليًا لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقًا للأنظمة الصادرة بهذا الخصوص.

وأهاب المركز في بيان له اليوم، بالجميع إلى عدم الاستجابة لما يُتدَاولُ من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة، تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها، وأن يكون التبرع من خلال الجهة المخولة "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".

وقال البيان: إن المركز قد هيأ بوابة إلكترونية لاستقبال التبرعات على العنوان التالي: (donate.ksrelief.org)، وكذلك عبر الرسائل النصية على الرقم (5565)، وأيضًا من خلال منصة إحسان (ehsan.sa/rescue)،

كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر لحسابات المركز البنكية التالية :

البنك السعودي الفرنسي: ‏SA5655000000099088000563

بنك البلاد: ‏SA8315000999126644880015

مصرف الإنماء: ‏SA5705000068222222207001

البنك العربي: SA4630400108095307050033

بنك الرياض: SA 5120000002283448399942

وأكد البيان حرص المركز على تسليم المساعدات لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محليًا ودوليًا، وأن المركز لا يستقطع أي مصاريف إدارية من التبرعات، مبينًا أن المركز يعمل حتى الآن في 59 دولة في مختلف قطاعات العمل الإنساني. وفي حال الرغبة في الاستفسار أو المزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 966920008554.

15 إبريل 2021 - 3 رمضان 1442
10:28 PM

"إغاثي الملك سلمان": المركز هو الجهة الوحيدة المخولة بتسلم التبرعات وإيصالها للخارج

سواء كان مصدرها حكوميًا أو أهليًا لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
301

أوضح مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أن ما تقوم به بعض الهيئات والجمعيات من محاولة جمع التبرعات لصالح بعض الدول أو المجتمعات أو المؤسسات أو الجمعيات هو مخالف للأوامر الصادرة بهذا الخصوص التي تقضي بأن يكون المركز هو الجهة الوحيدة التي تتولى تسلم أي تبرعات إغاثية أو خيرية أو إنسانية سواء كان مصدرها حكوميًا أو أهليًا لإيصالها إلى محتاجيها في الخارج وفقًا للأنظمة الصادرة بهذا الخصوص.

وأهاب المركز في بيان له اليوم، بالجميع إلى عدم الاستجابة لما يُتدَاولُ من نشرات أو مقاطع عبر بعض وسائل الإعلام أو قنوات التواصل الاجتماعي خشية الوقوع في شراك عمليات مشبوهة، تندرج ضمن غسل الأموال أو تمويل الإرهاب وغيرها، وأن يكون التبرع من خلال الجهة المخولة "مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية".

وقال البيان: إن المركز قد هيأ بوابة إلكترونية لاستقبال التبرعات على العنوان التالي: (donate.ksrelief.org)، وكذلك عبر الرسائل النصية على الرقم (5565)، وأيضًا من خلال منصة إحسان (ehsan.sa/rescue)،

كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر لحسابات المركز البنكية التالية :

البنك السعودي الفرنسي: ‏SA5655000000099088000563

بنك البلاد: ‏SA8315000999126644880015

مصرف الإنماء: ‏SA5705000068222222207001

البنك العربي: SA4630400108095307050033

بنك الرياض: SA 5120000002283448399942

وأكد البيان حرص المركز على تسليم المساعدات لمستحقيها في الخارج وفق أعلى المعايير المهنية والشفافية المالية المتبعة محليًا ودوليًا، وأن المركز لا يستقطع أي مصاريف إدارية من التبرعات، مبينًا أن المركز يعمل حتى الآن في 59 دولة في مختلف قطاعات العمل الإنساني. وفي حال الرغبة في الاستفسار أو المزيد من المعلومات الاتصال على الرقم 966920008554.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,136
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,044
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,351
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,422

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة