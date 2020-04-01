"الصحة" تحثُّ على استخدام تطبيقات التوصيل للتسوُّق

قالت "الصحة" إن تطبيقات التوصيل تُغني عن الذهاب للتسوُّق، وأكدت عبر إنفوجرافيك توعوي، نشرته في حسابها الرسمي على "تويتر"، أهمية التقيُّد بعدد من الإرشادات التوعوية في حال الذهاب للتسوق عند الضرورة، منها "الحرص على التسوق في أوقات غير مزدحمة، والحرص على تعقيم مقبض عربات التسوق بالمحارم المعقمة، وكذلك غسل اليدين بالماء والصابون قبل وبعد التسوق، وأيضًا المحافظة على مسافة آمنة، لا تقل عن متر بينك وبين المتسوقين، وعدم لمس المنتجات التي تشتريها، والحذر من لمس الوجه أثناء التسوق، وأن يكون الدفع باستخدام بطاقة الصراف، مع أهمية تعقيم اليدين قبل الخروج من المتجر. كما يفضل مسح المعلبات باستخدام المحارم المعقمة، والحرص على غسل الخضار والفواكه".

وأهابت "الصحة" بالجميع إلى مساندة الجهود المبذولة للتصدي لفيروس كورونا، والقيام بواجبهم الإنساني والوطني للحد من انتشاره.. ودعتهم إلى التواصل مع مركز صحة 937 للرد على استفساراتهم، وتقديم الاستشارات لهم حول كل ما يتعلق بفيروس كورونا الجديد، وذلك على مدار الساعة، ونصحتهم بضرورة الالتزام بالإرشادات التوعوية التي أصدرتها "الصحة" لتجنب الإصابة بالفيروسات -بإذن الله-، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم.‏