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الطيران المدني الكويتي: الملاحة الجوية ما زالت متوقفة مؤقتاً

قال: سنعلن للجمهور عن استئناف الحركة في حال تم ذلك

قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم: إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي ما زالت متوقفة حتى إشعار آخر.

وأوضحت الإدارة العامة للطيران المدني في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الكويتية أنه سيتم الإعلان للجمهور عن استئناف الحركة الجوية في حال تم ذلك.
وكانت "الطيران المدني" أعلنت مساء يوم أمس الأربعاء تعليق رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولي احترازيًا، وتحويل رحلات الهبوط إلى مطارات المنامة والدمام ودبي؛ نظراً لتقلبات الأحوال الجوية وكثافة الأمطار التي تؤثر على الرؤية.

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الطيران المدني الكويتي: الملاحة الجوية ما زالت متوقفة مؤقتاً
سبق

قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم: إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي ما زالت متوقفة حتى إشعار آخر.

وأوضحت الإدارة العامة للطيران المدني في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الكويتية أنه سيتم الإعلان للجمهور عن استئناف الحركة الجوية في حال تم ذلك.
وكانت "الطيران المدني" أعلنت مساء يوم أمس الأربعاء تعليق رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولي احترازيًا، وتحويل رحلات الهبوط إلى مطارات المنامة والدمام ودبي؛ نظراً لتقلبات الأحوال الجوية وكثافة الأمطار التي تؤثر على الرؤية.

15 نوفمبر 2018 - 7 ربيع الأول 1440
10:31 AM

الطيران المدني الكويتي: الملاحة الجوية ما زالت متوقفة مؤقتاً

قال: سنعلن للجمهور عن استئناف الحركة في حال تم ذلك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الكويت
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قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم: إن حركة الملاحة الجوية في مطار الكويت الدولي ما زالت متوقفة حتى إشعار آخر.

وأوضحت الإدارة العامة للطيران المدني في بيان صحفي بثته وكالة الأنباء الكويتية أنه سيتم الإعلان للجمهور عن استئناف الحركة الجوية في حال تم ذلك.
وكانت "الطيران المدني" أعلنت مساء يوم أمس الأربعاء تعليق رحلات الإقلاع من مطار الكويت الدولي احترازيًا، وتحويل رحلات الهبوط إلى مطارات المنامة والدمام ودبي؛ نظراً لتقلبات الأحوال الجوية وكثافة الأمطار التي تؤثر على الرؤية.

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