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7 آلاف مستفيد من خدمات "تأكد" في "الشمالية"

خصصتها وزارة الصحة لمن لا يشكون أعراضًا

قدّم مركز "تأكد" في الحدود الشمالية خدماته لـ 7163 مستفيداً، منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.

وخصصت وزارة الصحة مراكز تأكد لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس "كورونا" من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي" .

وتتواجد مراكز "تأكد" حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات, علمًا بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .

مركز تأكد الحدود الشمالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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7 آلاف مستفيد من خدمات "تأكد" في "الشمالية"
سبق

قدّم مركز "تأكد" في الحدود الشمالية خدماته لـ 7163 مستفيداً، منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.

وخصصت وزارة الصحة مراكز تأكد لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس "كورونا" من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي" .

وتتواجد مراكز "تأكد" حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات, علمًا بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .

14 سبتمبر 2020 - 26 محرّم 1442
03:14 PM

7 آلاف مستفيد من خدمات "تأكد" في "الشمالية"

خصصتها وزارة الصحة لمن لا يشكون أعراضًا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الحدود الشمالية
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87

قدّم مركز "تأكد" في الحدود الشمالية خدماته لـ 7163 مستفيداً، منذ بدء العمل فيه وحتى الآن.

وخصصت وزارة الصحة مراكز تأكد لخدمة الذين لا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنون أنه حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، حيث تُقدَّم فيها خدمة فحص فيروس "كورونا" من خلال عمل المسحات اليومية عن طريق حجز موعد من خلال تطبيق "صحتي" .

وتتواجد مراكز "تأكد" حاليًا في بعض المراكز الصحية، ومراكز مسارات المركبات, علمًا بأن هذه الفحوصات تبين مدى انتشار الفيروس، والفئات التي ينتشر فيها، وتساعد على الكشف المبكر عن هذه الحالات، وقطع سلسلة انتشار العدوى، ومنع تكوّن بؤر للتفشي .

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