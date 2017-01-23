استراتيجية "الترفيه".. برامج زاخرة في الانتظار غربلت القديم وعرضت الجديد

كشف عنها "آل الشيخ" مبيناً أنها ستصل لكل المناطق وتتوافق مع المجتمع

تنتظر مناطق السعودية، جملةً من الفعاليات المتنوعة من خيام وصالات سينما وملاهٍ متنقلة، وغيرها من البرامج الترفيهية، التي أعلنت عنها هيئة الترفيه البارحة في مؤتمرها الصحفي الذي جمع بعض المشاهير بعد أيام من طلب رئيس مجلس إدارتها تركي آل الشيخ الملاحظات والمقترحات، عبر حسابه في "تويتر"؛ للنهوض بقطاع الترفيه أحد أهم القطاعات التي تركز عليها الرؤية ٢٠٣٠.

سنوات التواضع

الترفيه الذي بدأ منذ سنوات في مناطق السعودية متواضعاً في فعاليته، يعاني ضعف المحتوى، هزيلاً بلا رؤية ولارسالة؛ فلا برامج ترفيهية حقيقية هادفة، يغيب عنها الابتكار والعمل المؤسسي الاحترافي؛ فهي تقوم على الجهود الفردية ودعم رجال الأعمال؛ حتى بات المصطاف والمتنقل بين أرجاء الوطن يجد فعاليات مكرورة ونسخاً متشابهة إن لم تكن متطابقة، تدور بفلك التراث والمسابقات الشعبية، وتدير هذه البرامج وتشغلها مؤسسات ربحية همها المردود المادي بصرف النظر عن المضمون الترفيهي الذي بات مشوهاً باستثناء المهرجانات الرسمية التي تحظى بدعم كبير من الدولة.

اقتصاد رديف

ومنذ إعلان السعودية مشروعها العالمي والوطني "٢٠٣٠"، ركّزت على الترفيه الاقتصادي الرديف غير النفطي الذي يدفع بالعجلة التنموية والاستثمارية ويدر على خزينة الدولة رؤوس الأموال، ويوفر فرصاً وظيفيةً موسميةً ومستمرة، ويجلب المستثمرين للسعودية الغنية بالموارد الطبيعية ولديها فرص لصناعة ترفيه مستدام تُنافس عليه دول الخليج والعالم العربي.

منتج وطني

لأن هذا القطاع الذي أهمل سابقاً يُعد الاقتصاد الوحيد لبعض الدول؛ خاصة وأن السعوديين في المواسم يجوبون العالم ويضخون المليارات في الشريان الاستثماري والاقتصادي لتلك الدول؛ حتى إن جسر الملك فهد الممتد بين البحرين والسعودية وطأته ألوف من الحشود البشرية في الإجازة الأخيرة تبحث عن الترفيه والتنزه! جاءت فكرة توطين الترفيه وإخراجه من عباءة التقليدية وتحويله لمنتج وطني يراهن عليه.

برامج زاخرة

ولإيمان الهيئة التي يناط بها توفير مناخ سياحي استثماري بأن الترفيه صنعة واحترافية تستهدف كل شرائح المجتمع؛ استحدثت برامج زاخرة كشفت عنها البارحة؛ فكانت متنوعة بين التوعوي والديني والترفيهي ومغامرات صحراوية ودعم الطاقات الشبابية واستقطاب للمواهب، وبرامج أخرى تستهدف الأسرة والطفل والأيتام وذوي الشهداء وذوي الإعاقة نصيب الأسد منها بجوائز ضخمة تصل لملايين الريالات، ويُتوقع أن تنهض "الترفيه" بهذا القطاع، وتعيد غربلته بعد عقود من الركود والتقليدية بسبب الأفكار والهواجس التي كانت تسيطر على المجتمع.

شهادات وثناء

ومع إعلان الترفيه استراتيجيتها وبرامجها الضخمة التي ستصل لكل المناطق؛ تفاعلت منصات التواصل الاجتماعي مع هذه البرامج، فكتب اللاعب ياسر القحطاني تدوينة قال فيها: "‏سعيد بحضوري حفل تدشين الخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للترفيه وتحول الترفيه لصناعة تساهم في نمو الاقتصاد، ومبهور بما شاهدت ورأيته من تنوع واستهداف لكافة فئات المجتمع ولكافة مناطق مملكتنا الحبيبة".

ودوّن الصحافي ناصر الصرامي: "‏أتابع بفرح وترفيه وفخر تام، الإعلان عن استراتيجية هيئة الترفيه التي يقدّمها بإمتاع تركي آل الشيخ، مبشراً بنشر الفرح للسعوديين.. لكل السعوديين".

وذكر الإعلامي فهد الروقي: "‏مسابقة القرآن الكريم وجائزتها 5 ملايين ريال مسابقة رحلة الهجرة على الأقدام من مكة إلى المدينة، وجائزتها مليون ريال وفي ذلك فليتنافس المتنافسون".