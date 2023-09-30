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برئاسة "المغيدي".. وفد من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يزور قصر المصمك

للاطلاع على الإرث التاريخي والثقافي للمملكة

قام وفدٌ من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب برئاسة الأمين العام المكلف للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء المعتمدين لدى التحالف بزيارة لقصر المصمك بمدينة الرياض.

وتأتي هذه الزيارة لاطلاع الوفد على الإرث التاريخي والثقافي للمملكة العربية السعودية.

وأبدى وفد التحالف الإسلامي سعادتهم بما شاهدوه من التراث السعودي والفن المعماري التاريخي، مبدين تقديرهم لما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار في شتى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها، منوهين بالدور الكبير والريادي الذي تقوم به المملكة في محاربة الإرهاب ونبذ الفكر المتطرف ودعمها غير المحدود للمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.

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برئاسة "المغيدي".. وفد من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يزور قصر المصمك
سبق

قام وفدٌ من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب برئاسة الأمين العام المكلف للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء المعتمدين لدى التحالف بزيارة لقصر المصمك بمدينة الرياض.

وتأتي هذه الزيارة لاطلاع الوفد على الإرث التاريخي والثقافي للمملكة العربية السعودية.

وأبدى وفد التحالف الإسلامي سعادتهم بما شاهدوه من التراث السعودي والفن المعماري التاريخي، مبدين تقديرهم لما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار في شتى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها، منوهين بالدور الكبير والريادي الذي تقوم به المملكة في محاربة الإرهاب ونبذ الفكر المتطرف ودعمها غير المحدود للمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.

30 سبتمبر 2021 - 23 صفر 1443
04:10 PM

برئاسة "المغيدي".. وفد من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب يزور قصر المصمك

للاطلاع على الإرث التاريخي والثقافي للمملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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قام وفدٌ من التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب برئاسة الأمين العام المكلف للتحالف اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء المعتمدين لدى التحالف بزيارة لقصر المصمك بمدينة الرياض.

وتأتي هذه الزيارة لاطلاع الوفد على الإرث التاريخي والثقافي للمملكة العربية السعودية.

وأبدى وفد التحالف الإسلامي سعادتهم بما شاهدوه من التراث السعودي والفن المعماري التاريخي، مبدين تقديرهم لما وصلت إليه المملكة من تقدم وازدهار في شتى المجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والسياحية وغيرها، منوهين بالدور الكبير والريادي الذي تقوم به المملكة في محاربة الإرهاب ونبذ الفكر المتطرف ودعمها غير المحدود للمنظمات الدولية المعنية بمكافحة الإرهاب.

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