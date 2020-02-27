أخضر الناشئين يخسر أول مبارياته في الدورة الودية بكرواتيا

خسر المنتخب السعودي تحت 16 عامًا لكرة القدم من منتخب كرواتيا بنتيجة 2 - 1 ، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم في الدورة الدولية الودية بكرواتيا، التي تمتد حتى الثالث من شهر مارس المقبل، في إطار المرحلة الثالثة من برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 16 عامًا 2020.

وافتتح المنتخب السعودي التسجيل في الدقيقة 19 عن طريق اللاعب مهند براح ، في حين عادل منتخب كرواتيا النتيجة بهدف في الدقيقة 39، أعقب ذلك تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 66 من مجريات المباراة.

ودخل المدير الفني عبدالوهاب الحربي اللقاء بقائمة مكونة من : نواف شيعان في حراسة المرمى ، ونايف زياد ، ومحمد سليمان ، وصالح برناوي ، ووليد عياش ، وصهيب الزيد ، وعبدالعزيز العليوة ، وخالد مجرشي ، وفواز المطيري ، وعلي عبدالرؤوف ، ومهند براح.

ويلاقي الأخضر ضمن البطولة الدولية الودية بكرواتيا السبت المقبل منتخب النمسا، على أن يختتم مشاركته في الدورة الدولية بمواجهة منتخب روسيا الثلاثاء المقبل.