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تحقيقات حريق الراشد مول بجازان: عبث طفل بولاعة سجائر

باشرته فرق الدفاع المدني يوم أمس وأخلت المتسوقين احترازيًّا

كشفت التحقيقات الأولية أن الحريق الذي تسبب في إخلاء الراشد مول من المتسوقين مساء أمس، كان سببه انشغال والدين برفقة طفلهما الذي كان بحوزته ولاعة سجائر وقام بإشعال النار في ملابس المحل المحترق.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس أن فرق الدفاع المدني باشرت حريق المركز التجاري وأخلت الجهات الأمنية المول احترازيًّا من المتسوقين بعد تصاعد أدخنة من أحد المحلات؛ حيث قامت بإخراج كافة المتسوقين مع تواجد أمني كثيف.

حريق الراشد مول جازان

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تحقيقات حريق الراشد مول بجازان: عبث طفل بولاعة سجائر
سبق

كشفت التحقيقات الأولية أن الحريق الذي تسبب في إخلاء الراشد مول من المتسوقين مساء أمس، كان سببه انشغال والدين برفقة طفلهما الذي كان بحوزته ولاعة سجائر وقام بإشعال النار في ملابس المحل المحترق.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس أن فرق الدفاع المدني باشرت حريق المركز التجاري وأخلت الجهات الأمنية المول احترازيًّا من المتسوقين بعد تصاعد أدخنة من أحد المحلات؛ حيث قامت بإخراج كافة المتسوقين مع تواجد أمني كثيف.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
07:12 PM

تحقيقات حريق الراشد مول بجازان: عبث طفل بولاعة سجائر

باشرته فرق الدفاع المدني يوم أمس وأخلت المتسوقين احترازيًّا

A A A
فهد كاملي - جازان
3
14,403

كشفت التحقيقات الأولية أن الحريق الذي تسبب في إخلاء الراشد مول من المتسوقين مساء أمس، كان سببه انشغال والدين برفقة طفلهما الذي كان بحوزته ولاعة سجائر وقام بإشعال النار في ملابس المحل المحترق.

وكانت "سبق" قد نشرت أمس أن فرق الدفاع المدني باشرت حريق المركز التجاري وأخلت الجهات الأمنية المول احترازيًّا من المتسوقين بعد تصاعد أدخنة من أحد المحلات؛ حيث قامت بإخراج كافة المتسوقين مع تواجد أمني كثيف.

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