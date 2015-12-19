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هيئة المراجعين والمحاسبين تطلق برنامجًا لتأهيل مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة

يُمكِّنهم من اكتساب خبرات من شأنها أن ترفع كفاءة وفاعلية جودة الأداء

أطلقت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بالتعاون مع شركة KPMG، برنامجًا تأهيليًّا، يهدف إلى تزويد مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بالمعارف النظرية والمهارات العملية اللازمة، وتعزيز التقيد بالقواعد والسلوكيات التي يتعين على المحاسب القانوني التحلي بها، إضافة للتقيد بمتطلبات جودة الأداء المهني.

ويشتمل البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، هي: حالات تطبيقية في مراجعة الحسابات، وقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية، إضافة لمتطلبات المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (1).

صرَّح بذلك الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، مؤكدًا أن البرنامج التأهيلي لمزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة يُمكِّن المتدربين من اكتساب خبرات مهنية عالية، من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة وفاعلية عمليات المراجعة.

ويُعدُّ هذا البرنامج التأهيلي أحد الشروط اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة لحَمَلة الشهادة الجامعية في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

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هيئة المراجعين والمحاسبين تطلق برنامجًا لتأهيل مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة
سبق

أطلقت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بالتعاون مع شركة KPMG، برنامجًا تأهيليًّا، يهدف إلى تزويد مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بالمعارف النظرية والمهارات العملية اللازمة، وتعزيز التقيد بالقواعد والسلوكيات التي يتعين على المحاسب القانوني التحلي بها، إضافة للتقيد بمتطلبات جودة الأداء المهني.

ويشتمل البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، هي: حالات تطبيقية في مراجعة الحسابات، وقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية، إضافة لمتطلبات المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (1).

صرَّح بذلك الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، مؤكدًا أن البرنامج التأهيلي لمزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة يُمكِّن المتدربين من اكتساب خبرات مهنية عالية، من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة وفاعلية عمليات المراجعة.

ويُعدُّ هذا البرنامج التأهيلي أحد الشروط اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة لحَمَلة الشهادة الجامعية في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
10:07 PM

هيئة المراجعين والمحاسبين تطلق برنامجًا لتأهيل مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة

يُمكِّنهم من اكتساب خبرات من شأنها أن ترفع كفاءة وفاعلية جودة الأداء

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بالتعاون مع شركة KPMG، برنامجًا تأهيليًّا، يهدف إلى تزويد مزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة بالمعارف النظرية والمهارات العملية اللازمة، وتعزيز التقيد بالقواعد والسلوكيات التي يتعين على المحاسب القانوني التحلي بها، إضافة للتقيد بمتطلبات جودة الأداء المهني.

ويشتمل البرنامج على ثلاثة محاور رئيسية، هي: حالات تطبيقية في مراجعة الحسابات، وقواعد سلوك وآداب المهنة الدولية، إضافة لمتطلبات المعيار الدولي لرقابة الجودة رقم (1).

صرَّح بذلك الرئيس التنفيذي للهيئة، الدكتور أحمد بن عبدالله المغامس، مؤكدًا أن البرنامج التأهيلي لمزاولي مهنة المحاسبة والمراجعة يُمكِّن المتدربين من اكتساب خبرات مهنية عالية، من شأنها أن تسهم في رفع كفاءة وفاعلية عمليات المراجعة.

ويُعدُّ هذا البرنامج التأهيلي أحد الشروط اللازمة للحصول على ترخيص مزاولة المهنة لحَمَلة الشهادة الجامعية في أحد تخصصات العلوم الإدارية أو فروعها، وذلك وفقًا للائحة التنفيذية لنظام مهنة المحاسبة والمراجعة.

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