استشاري: متحور "أوميكرون" سريع الانتشار ويجب المبادرة بأخذ جرعات اللقاح

أكد أن تلقي اللقاح يخفف كثيرًا من أعراض الإصابة

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي أن متحور "أوميكرون" الجديد سريع العدوى والانتشار، مشددًا على أنه سيصيب عددًا كبيرًا من سكان الأرض.

وقال الاستشاري "الأزرقي" في حديث لقناة "الإخبارية": "نصيحة للجميع بأهمية المسارعة والمبادرة لأخذ اللقاحات، ولاسيما كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة؛ حتى تكون إصابتهم بهذا المتحور خفيفة".

وأضاف: "ما يجعل الإصابة خفيفة أو شديدة هو اللقاح، فإذا كنت محصنًا بالجرعات اللازمة والتنشيطية ستكون الإصابة خفيفة بفضل المناعة المكتسبة منها، وحتى لو أصبت بعد سنة أو سنتين بمتحور آخر ستكون مثل الزكام".