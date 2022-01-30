النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

استشاري: متحور "أوميكرون" سريع الانتشار ويجب المبادرة بأخذ جرعات اللقاح

أكد أن تلقي اللقاح يخفف كثيرًا من أعراض الإصابة

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي أن متحور "أوميكرون" الجديد سريع العدوى والانتشار، مشددًا على أنه سيصيب عددًا كبيرًا من سكان الأرض.

وقال الاستشاري "الأزرقي" في حديث لقناة "الإخبارية": "نصيحة للجميع بأهمية المسارعة والمبادرة لأخذ اللقاحات، ولاسيما كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة؛ حتى تكون إصابتهم بهذا المتحور خفيفة".

وأضاف: "ما يجعل الإصابة خفيفة أو شديدة هو اللقاح، فإذا كنت محصنًا بالجرعات اللازمة والتنشيطية ستكون الإصابة خفيفة بفضل المناعة المكتسبة منها، وحتى لو أصبت بعد سنة أو سنتين بمتحور آخر ستكون مثل الزكام".

فيروس كورونا فيروس كورونا الجديد أوميكرون اللقاح

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
استشاري: متحور "أوميكرون" سريع الانتشار ويجب المبادرة بأخذ جرعات اللقاح
سبق

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي أن متحور "أوميكرون" الجديد سريع العدوى والانتشار، مشددًا على أنه سيصيب عددًا كبيرًا من سكان الأرض.

وقال الاستشاري "الأزرقي" في حديث لقناة "الإخبارية": "نصيحة للجميع بأهمية المسارعة والمبادرة لأخذ اللقاحات، ولاسيما كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة؛ حتى تكون إصابتهم بهذا المتحور خفيفة".

وأضاف: "ما يجعل الإصابة خفيفة أو شديدة هو اللقاح، فإذا كنت محصنًا بالجرعات اللازمة والتنشيطية ستكون الإصابة خفيفة بفضل المناعة المكتسبة منها، وحتى لو أصبت بعد سنة أو سنتين بمتحور آخر ستكون مثل الزكام".

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
09:32 PM
اخر تعديل
31 يناير 2022 - 28 جمادى الآخر 1443
02:05 AM

استشاري: متحور "أوميكرون" سريع الانتشار ويجب المبادرة بأخذ جرعات اللقاح

أكد أن تلقي اللقاح يخفف كثيرًا من أعراض الإصابة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
2,592

أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور طارق الأزرقي أن متحور "أوميكرون" الجديد سريع العدوى والانتشار، مشددًا على أنه سيصيب عددًا كبيرًا من سكان الأرض.

وقال الاستشاري "الأزرقي" في حديث لقناة "الإخبارية": "نصيحة للجميع بأهمية المسارعة والمبادرة لأخذ اللقاحات، ولاسيما كبار السن والمصابين بالأمراض المزمنة؛ حتى تكون إصابتهم بهذا المتحور خفيفة".

وأضاف: "ما يجعل الإصابة خفيفة أو شديدة هو اللقاح، فإذا كنت محصنًا بالجرعات اللازمة والتنشيطية ستكون الإصابة خفيفة بفضل المناعة المكتسبة منها، وحتى لو أصبت بعد سنة أو سنتين بمتحور آخر ستكون مثل الزكام".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,055
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,807
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,955
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,798

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

هل كروت شحن الكهرباء حل؟

خالد الشبانة
"سافي".. وبنك الوقت

"سافي".. وبنك الوقت

عبدالمحسن الحارثي
عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

عندما ينتقص الأقزام من أسيادهم!

صالح مطر الغامدي
الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

الدرعية عاصمة الإباء ومهد الكرامة

ماجد آل حسنه
الأمن العقاري وعملة الصكوك

الأمن العقاري وعملة الصكوك

عايد الهرفي
في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

في ذكرى التأسيس الأول للدولة السعودية.. المملكة عمق تاريخي ممتد لثلاثة قرون

سعد بن عبدالله آل حماد
حتى لا تخسر

حتى لا تخسر

مها الجبر
الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

الإنتاجية.. وإدارة المهام اليومية

نسيم الصريصري
جمعية خيرية لنقل المرضى

جمعية خيرية لنقل المرضى

عبدالرحمن المرشد
الحاجة أُم الفضائل!!

الحاجة أُم الفضائل!!

عبدالمحسن الحارثي
نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

نجاح التعداد السكاني واجب وطني وأخلاقي

علي آل شرمة
الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

الرياض.. صخب إيجابي وحراك لا يهدأ

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة