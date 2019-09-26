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29 فناناً من 10 دول يعرضون إبداعاتهم بمعرض الصقور والصيد السعودي

في مقره بملهم شمال العاصمة غرة أكتوبر المقبل حتى العاشر من الشهر ذاته

كشف نادي الصقور السعودي عن بعض معالم الفعاليات المرتقبة والمصاحبة لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي الذي ينظمه النادي في مقره بملهم شمال العاصمة غرة أكتوبر المقبل حتى العاشر من الشهر ذاته.

وبيّن "النادي" أن المعرض سيشهد إقامة منطقة للفنون، يشارك فيها 29 فناناً من نخبة التشكيليين والحِرفيين الموهوبين، حيث يعرضون لوحاتهم ومجسماتهم الإبداعية في قسم الفنون بالمعرض.

ويستضيف معرض الصقور والصيد السعودي الدولي فنانين من 9 دول إضافة إلى المملكة وهي: الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وقطر، وجمهورية ترينيداد وتوباغو، وتركيا، والهند، وباكستان، والفلبين وأوكرانيا، وتشمل الأنشطة الفنية فن حرق الخشب، وفن الكتابة على الجدران، والفنون الحية، إضافة إلى النحت والرسم وفن الخط.

ويذكر محمد السالم -محترف القطع الفنية الخشبية المشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي- أنه يحفر الأخشاب الطبيعية، مشكّلاً تصاميم من الإكسسوارات المنزلية والمباخر، حيث يدمج بين الخشب ومادة الأيبوكسي.

ويشارك الفنان عظيم علي من جمهورية ترينداد وتوباغو المتخصص برسم لوحات الصقور في المعرض، الذي بيّن أن الصقر يعدّ رمز القوة، حيث يهوى رسم الصقور والحيوانات البرية الموجودة في طبيعة الجزيرة العربية.

يُذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي قدّم في نسخته الماضية أكثر من 60 لوحة تشكيلية، جسّدت الصقر في حالات مختلفة ومن زوايا متنوعة، أبدع في رسمها 50 فناناً وفنانة من عدد من مناطق المملكة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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29 فناناً من 10 دول يعرضون إبداعاتهم بمعرض الصقور والصيد السعودي
سبق

كشف نادي الصقور السعودي عن بعض معالم الفعاليات المرتقبة والمصاحبة لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي الذي ينظمه النادي في مقره بملهم شمال العاصمة غرة أكتوبر المقبل حتى العاشر من الشهر ذاته.

وبيّن "النادي" أن المعرض سيشهد إقامة منطقة للفنون، يشارك فيها 29 فناناً من نخبة التشكيليين والحِرفيين الموهوبين، حيث يعرضون لوحاتهم ومجسماتهم الإبداعية في قسم الفنون بالمعرض.

ويستضيف معرض الصقور والصيد السعودي الدولي فنانين من 9 دول إضافة إلى المملكة وهي: الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وقطر، وجمهورية ترينيداد وتوباغو، وتركيا، والهند، وباكستان، والفلبين وأوكرانيا، وتشمل الأنشطة الفنية فن حرق الخشب، وفن الكتابة على الجدران، والفنون الحية، إضافة إلى النحت والرسم وفن الخط.

ويذكر محمد السالم -محترف القطع الفنية الخشبية المشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي- أنه يحفر الأخشاب الطبيعية، مشكّلاً تصاميم من الإكسسوارات المنزلية والمباخر، حيث يدمج بين الخشب ومادة الأيبوكسي.

ويشارك الفنان عظيم علي من جمهورية ترينداد وتوباغو المتخصص برسم لوحات الصقور في المعرض، الذي بيّن أن الصقر يعدّ رمز القوة، حيث يهوى رسم الصقور والحيوانات البرية الموجودة في طبيعة الجزيرة العربية.

يُذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي قدّم في نسخته الماضية أكثر من 60 لوحة تشكيلية، جسّدت الصقر في حالات مختلفة ومن زوايا متنوعة، أبدع في رسمها 50 فناناً وفنانة من عدد من مناطق المملكة.

26 سبتمبر 2021 - 19 صفر 1443
05:26 PM

29 فناناً من 10 دول يعرضون إبداعاتهم بمعرض الصقور والصيد السعودي

في مقره بملهم شمال العاصمة غرة أكتوبر المقبل حتى العاشر من الشهر ذاته

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف نادي الصقور السعودي عن بعض معالم الفعاليات المرتقبة والمصاحبة لمعرض الصقور والصيد السعودي الدولي الذي ينظمه النادي في مقره بملهم شمال العاصمة غرة أكتوبر المقبل حتى العاشر من الشهر ذاته.

وبيّن "النادي" أن المعرض سيشهد إقامة منطقة للفنون، يشارك فيها 29 فناناً من نخبة التشكيليين والحِرفيين الموهوبين، حيث يعرضون لوحاتهم ومجسماتهم الإبداعية في قسم الفنون بالمعرض.

ويستضيف معرض الصقور والصيد السعودي الدولي فنانين من 9 دول إضافة إلى المملكة وهي: الإمارات العربية المتحدة، ومصر، وقطر، وجمهورية ترينيداد وتوباغو، وتركيا، والهند، وباكستان، والفلبين وأوكرانيا، وتشمل الأنشطة الفنية فن حرق الخشب، وفن الكتابة على الجدران، والفنون الحية، إضافة إلى النحت والرسم وفن الخط.

ويذكر محمد السالم -محترف القطع الفنية الخشبية المشارك في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي- أنه يحفر الأخشاب الطبيعية، مشكّلاً تصاميم من الإكسسوارات المنزلية والمباخر، حيث يدمج بين الخشب ومادة الأيبوكسي.

ويشارك الفنان عظيم علي من جمهورية ترينداد وتوباغو المتخصص برسم لوحات الصقور في المعرض، الذي بيّن أن الصقر يعدّ رمز القوة، حيث يهوى رسم الصقور والحيوانات البرية الموجودة في طبيعة الجزيرة العربية.

يُذكر أن معرض الصقور والصيد السعودي الدولي قدّم في نسخته الماضية أكثر من 60 لوحة تشكيلية، جسّدت الصقر في حالات مختلفة ومن زوايا متنوعة، أبدع في رسمها 50 فناناً وفنانة من عدد من مناطق المملكة.

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