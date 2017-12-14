"ريما بنت بندر" تزور قاعدة بنساكولا الجوية البحرية في فلوريدا

لتقديم خالص تعازيها للمأساة التي وقعت الأسبوع الماضي ولتعزيز التعاون

زارت سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان؛ اليوم، قاعدة بنساكولا الجوية البحرية في فلوريدا؛ لتقديم خالص تعازيها للمأساة التي وقعت الأسبوع الماضي، ولتعزيز تعاون المملكة العربية السعودية الكامل مع السلطات الأمريكية في التحقيق بهذا الحادث.

والتقت السفيرة خلال الزيارة، قيادة القاعدة الأمريكية، مجدّدة إدانتها لهذا الهجوم المروّع.

كما تعهدت سموها، بمتابعتها للتحقيق، وتقديم أيّ مساعدة ممكنة لتسريعه.