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"تعليم نجران" تدعو المرشحين والمرشحات إلى حجز مواعيد المقابلة الشخصية

آخر موعد للتسجيل غرة ذي القعدة .. المتحدث الرسمي: ستبدأ يوم الأربعاء

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، اليوم، المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية بالمنطقة، إلى المبادرة بالتسجيل وحجز مواعيد المقابلة الشخصية، عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://t.co/dQw30KfBr5، علماً أن آخر موعد للتسجيل وحجز المواعيد 1 / 11 / 1440هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي بإدارة تعليم المنطقة جابر مدخلي؛ أن المقابلات ستبدأ يوم الأربعاء ٣٠ / ١٠ /١٤٤٠هـ، وتنتهي بنهاية دوام الثلاثاء ٦ / ١١ /١٤٤٠هـ، داعياً المرشحين والمرشحات، إلى سرعة الدخول على نظام المقابلات وحجز الموعد خلال الفترة المحددة.

وخصّصت إدارة تعليم المنطقة مدرسة ابن كثير الابتدائية المجاورة لمقرها لاستقبال المرشحين وإجراء المقابلات الشخصية لهم، فيما خصّصت قاعة بيت الطالب بحي الفهد لاستقبال المرشحات وإجراء المقابلات الشخصية لهن.

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"تعليم نجران" تدعو المرشحين والمرشحات إلى حجز مواعيد المقابلة الشخصية
سبق

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، اليوم، المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية بالمنطقة، إلى المبادرة بالتسجيل وحجز مواعيد المقابلة الشخصية، عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://t.co/dQw30KfBr5، علماً أن آخر موعد للتسجيل وحجز المواعيد 1 / 11 / 1440هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي بإدارة تعليم المنطقة جابر مدخلي؛ أن المقابلات ستبدأ يوم الأربعاء ٣٠ / ١٠ /١٤٤٠هـ، وتنتهي بنهاية دوام الثلاثاء ٦ / ١١ /١٤٤٠هـ، داعياً المرشحين والمرشحات، إلى سرعة الدخول على نظام المقابلات وحجز الموعد خلال الفترة المحددة.

وخصّصت إدارة تعليم المنطقة مدرسة ابن كثير الابتدائية المجاورة لمقرها لاستقبال المرشحين وإجراء المقابلات الشخصية لهم، فيما خصّصت قاعة بيت الطالب بحي الفهد لاستقبال المرشحات وإجراء المقابلات الشخصية لهن.

01 يوليو 2019 - 28 شوّال 1440
12:21 PM

"تعليم نجران" تدعو المرشحين والمرشحات إلى حجز مواعيد المقابلة الشخصية

آخر موعد للتسجيل غرة ذي القعدة .. المتحدث الرسمي: ستبدأ يوم الأربعاء

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران، اليوم، المرشحين والمرشحات للوظائف التعليمية بالمنطقة، إلى المبادرة بالتسجيل وحجز مواعيد المقابلة الشخصية، عبر الرابط الإلكتروني التالي: https://t.co/dQw30KfBr5، علماً أن آخر موعد للتسجيل وحجز المواعيد 1 / 11 / 1440هـ.

وأوضح المتحدث الرسمي بإدارة تعليم المنطقة جابر مدخلي؛ أن المقابلات ستبدأ يوم الأربعاء ٣٠ / ١٠ /١٤٤٠هـ، وتنتهي بنهاية دوام الثلاثاء ٦ / ١١ /١٤٤٠هـ، داعياً المرشحين والمرشحات، إلى سرعة الدخول على نظام المقابلات وحجز الموعد خلال الفترة المحددة.

وخصّصت إدارة تعليم المنطقة مدرسة ابن كثير الابتدائية المجاورة لمقرها لاستقبال المرشحين وإجراء المقابلات الشخصية لهم، فيما خصّصت قاعة بيت الطالب بحي الفهد لاستقبال المرشحات وإجراء المقابلات الشخصية لهن.

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