12 محافظة بالشرقية في مرمى "الأرصاد": تدنٍّ في مدى الرؤية.. وسُحب رعدية

تستمر الحالة حتى السادسة من مساء اليوم الاثنين

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها في تويتر إلى رياح نشطة، وسُحب رعدية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات المنطقة الشرقية، تشمل كلاً من: الأحساء، الجبيل، الخُبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة وقرية العليا.

وقالت الأرصاد إن الحالة تستمر إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، والتأثيرات المصاحبة ستكون نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.