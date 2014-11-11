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12 محافظة بالشرقية في مرمى "الأرصاد": تدنٍّ في مدى الرؤية.. وسُحب رعدية

تستمر الحالة حتى السادسة من مساء اليوم الاثنين

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها في تويتر إلى رياح نشطة، وسُحب رعدية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات المنطقة الشرقية، تشمل كلاً من: الأحساء، الجبيل، الخُبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة وقرية العليا.

وقالت الأرصاد إن الحالة تستمر إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، والتأثيرات المصاحبة ستكون نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة المنطقة الشرقية رياح سحب رعدية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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12 محافظة بالشرقية في مرمى "الأرصاد": تدنٍّ في مدى الرؤية.. وسُحب رعدية
سبق

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها في تويتر إلى رياح نشطة، وسُحب رعدية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات المنطقة الشرقية، تشمل كلاً من: الأحساء، الجبيل، الخُبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة وقرية العليا.

وقالت الأرصاد إن الحالة تستمر إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، والتأثيرات المصاحبة ستكون نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

11 نوفمبر 2019 - 14 ربيع الأول 1441
02:07 AM

12 محافظة بالشرقية في مرمى "الأرصاد": تدنٍّ في مدى الرؤية.. وسُحب رعدية

تستمر الحالة حتى السادسة من مساء اليوم الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر حسابها في تويتر إلى رياح نشطة، وسُحب رعدية، وتدنٍّ في مدى الرؤية على محافظات المنطقة الشرقية، تشمل كلاً من: الأحساء، الجبيل، الخُبر، الخفجي، الدمام، العديد، القطيف، النعيرية، بقيق، حفر الباطن، رأس تنورة وقرية العليا.

وقالت الأرصاد إن الحالة تستمر إلى الساعة السادسة من مساء اليوم الاثنين، والتأثيرات المصاحبة ستكون نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية.

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