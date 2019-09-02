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27 من أفراد وضباط مركز الدفاع المدني ببحرة يتبرعون بدمائهم

جهود لمساندة أولياء أمور الطلاب في "ميسان والجموم ورابغ"

شارك أفراد وضباط الدفاع المدني بمحافظة بحرة في حملة للتبرع بالدم، بالتنسيق مع مختبر بنك الدم بالشؤون الصحية للتبرع بالدم، حيث تبرع ٢7 فرداً وضابطًا بدمائهم.

وتساعد كميات الدم المتبرع بها في إسناد حالات النزيف وفقر الدم خاصة عند الأطفال، والحوادث بأشكالها؛ فضلاً عن المرضى الذين تُجرى لهم عمليات طبية وجراحية متقدمة.

من جانب آخر، وقف الدفاع المدني في محافظات ميسان والجموم ورابغ، مع انطلاق العام الدراسي ١٤٤١هـ، بجانب أولياء الأمور وهيئة التدريس في استقبال طلاب المراحل الأولى لسلك التعليم المتمثل بالمرحلة الابتدائية.

يأتي ذلك إيمانًا من الدفاع المدني بأهمية الدور الكبير لهيئة التدريس في تعليم الطلاب وتربيتهم على تعاليم ديننا الحنيف.

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27 من أفراد وضباط مركز الدفاع المدني ببحرة يتبرعون بدمائهم
سبق

شارك أفراد وضباط الدفاع المدني بمحافظة بحرة في حملة للتبرع بالدم، بالتنسيق مع مختبر بنك الدم بالشؤون الصحية للتبرع بالدم، حيث تبرع ٢7 فرداً وضابطًا بدمائهم.

وتساعد كميات الدم المتبرع بها في إسناد حالات النزيف وفقر الدم خاصة عند الأطفال، والحوادث بأشكالها؛ فضلاً عن المرضى الذين تُجرى لهم عمليات طبية وجراحية متقدمة.

من جانب آخر، وقف الدفاع المدني في محافظات ميسان والجموم ورابغ، مع انطلاق العام الدراسي ١٤٤١هـ، بجانب أولياء الأمور وهيئة التدريس في استقبال طلاب المراحل الأولى لسلك التعليم المتمثل بالمرحلة الابتدائية.

يأتي ذلك إيمانًا من الدفاع المدني بأهمية الدور الكبير لهيئة التدريس في تعليم الطلاب وتربيتهم على تعاليم ديننا الحنيف.

02 سبتمبر 2019 - 3 محرّم 1441
02:52 PM

27 من أفراد وضباط مركز الدفاع المدني ببحرة يتبرعون بدمائهم

جهود لمساندة أولياء أمور الطلاب في "ميسان والجموم ورابغ"

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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شارك أفراد وضباط الدفاع المدني بمحافظة بحرة في حملة للتبرع بالدم، بالتنسيق مع مختبر بنك الدم بالشؤون الصحية للتبرع بالدم، حيث تبرع ٢7 فرداً وضابطًا بدمائهم.

وتساعد كميات الدم المتبرع بها في إسناد حالات النزيف وفقر الدم خاصة عند الأطفال، والحوادث بأشكالها؛ فضلاً عن المرضى الذين تُجرى لهم عمليات طبية وجراحية متقدمة.

من جانب آخر، وقف الدفاع المدني في محافظات ميسان والجموم ورابغ، مع انطلاق العام الدراسي ١٤٤١هـ، بجانب أولياء الأمور وهيئة التدريس في استقبال طلاب المراحل الأولى لسلك التعليم المتمثل بالمرحلة الابتدائية.

يأتي ذلك إيمانًا من الدفاع المدني بأهمية الدور الكبير لهيئة التدريس في تعليم الطلاب وتربيتهم على تعاليم ديننا الحنيف.

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