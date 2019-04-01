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"الطيار" ينال درجة الدكتوراه في الإدارة والتخطيط التربوي

تلقى الباحث مهند بن سعود الطيار التهاني بعد نيله درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في الإدارة والتخطيط من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان "استراتيجية مقترحة لتنويع مصادر الاستثمار"، وأشرف على الرسالة عميد شوؤن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة د. يوسف الشبل وضمت لجنة مناقشة الرسالة أ. د. غربي الشمري عميد كلية التربية بجامعة الجوف ود. مشعل العدواني عميد كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود.

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"الطيار" ينال درجة الدكتوراه في الإدارة والتخطيط التربوي
سبق

تلقى الباحث مهند بن سعود الطيار التهاني بعد نيله درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في الإدارة والتخطيط من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان "استراتيجية مقترحة لتنويع مصادر الاستثمار"، وأشرف على الرسالة عميد شوؤن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة د. يوسف الشبل وضمت لجنة مناقشة الرسالة أ. د. غربي الشمري عميد كلية التربية بجامعة الجوف ود. مشعل العدواني عميد كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود.

01 إبريل 2019 - 25 رجب 1440
07:19 PM

"الطيار" ينال درجة الدكتوراه في الإدارة والتخطيط التربوي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تلقى الباحث مهند بن سعود الطيار التهاني بعد نيله درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف في الإدارة والتخطيط من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بعنوان "استراتيجية مقترحة لتنويع مصادر الاستثمار"، وأشرف على الرسالة عميد شوؤن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة د. يوسف الشبل وضمت لجنة مناقشة الرسالة أ. د. غربي الشمري عميد كلية التربية بجامعة الجوف ود. مشعل العدواني عميد كلية التربية بجامعة الإمام محمد بن سعود.

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بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
19,992
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
28,247
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
17,083
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
29,928

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