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80 ألف أسرة.. "الحديدة" تشهد حركة نزوح كبيرة هرباً من رصاص المتمردين الطائش

الانقلابيون قطعوا الاتصالات والإنترنت وحوّلوا المدارس والمرافق الصحية إلى ثكنات عسكرية

شهدت محافظة الحديدة اليمنية، خلال الأيام القليلة الماضية، حركة نزوح كبيرة، إلى محافظات: (صنعاء، إب، عدن)، وإلى مخيمات النازحين بمدينة الخوخة ومديريات: (الضحى، وباجل، والمراوغة) التابعة للحديدة، هروباً من الموت وخوفاً من رصاصة طائشة غاشمة من قِبَل عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.

ونزحت أكثر من 80 ألف أسرة من محافظة الحديدة منذ يونيو الماضي، خشية استخدام الحوثيين لهم كدورع بشرية، بعد اشتداد وتيرة المعارك في المنطقة، إضافة إلى قطع الجماعة الانقلابية لوسائل الاتصال والإنترنت، وتحويل المدارس والمرافق الصحية إلى ثكنات عسكرية، ورفضها استقبال النازحين وعلاجهم في المستشفيات الحكومية، وقتلها للعديد من المدنيين، وقصف الأحياء بالقذائف.

وأدت الاعتقالات التعسفية المتواصلة والإخفاءات القسرية من قِبَل الميليشيات الحوثية، وحفرهم للخنادق، وإغلاق الشوارع بالحاويات المتفجرة، وانعدام المشتقات النفطية بالمحافظة، إضافة إلى التفتيش المتواصل وانتشار الجماعة الإرهابية؛ إلى نزوح سكان الحديدة.

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80 ألف أسرة.. "الحديدة" تشهد حركة نزوح كبيرة هرباً من رصاص المتمردين الطائش
سبق

شهدت محافظة الحديدة اليمنية، خلال الأيام القليلة الماضية، حركة نزوح كبيرة، إلى محافظات: (صنعاء، إب، عدن)، وإلى مخيمات النازحين بمدينة الخوخة ومديريات: (الضحى، وباجل، والمراوغة) التابعة للحديدة، هروباً من الموت وخوفاً من رصاصة طائشة غاشمة من قِبَل عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.

ونزحت أكثر من 80 ألف أسرة من محافظة الحديدة منذ يونيو الماضي، خشية استخدام الحوثيين لهم كدورع بشرية، بعد اشتداد وتيرة المعارك في المنطقة، إضافة إلى قطع الجماعة الانقلابية لوسائل الاتصال والإنترنت، وتحويل المدارس والمرافق الصحية إلى ثكنات عسكرية، ورفضها استقبال النازحين وعلاجهم في المستشفيات الحكومية، وقتلها للعديد من المدنيين، وقصف الأحياء بالقذائف.

وأدت الاعتقالات التعسفية المتواصلة والإخفاءات القسرية من قِبَل الميليشيات الحوثية، وحفرهم للخنادق، وإغلاق الشوارع بالحاويات المتفجرة، وانعدام المشتقات النفطية بالمحافظة، إضافة إلى التفتيش المتواصل وانتشار الجماعة الإرهابية؛ إلى نزوح سكان الحديدة.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
02:01 PM

80 ألف أسرة.. "الحديدة" تشهد حركة نزوح كبيرة هرباً من رصاص المتمردين الطائش

الانقلابيون قطعوا الاتصالات والإنترنت وحوّلوا المدارس والمرافق الصحية إلى ثكنات عسكرية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شهدت محافظة الحديدة اليمنية، خلال الأيام القليلة الماضية، حركة نزوح كبيرة، إلى محافظات: (صنعاء، إب، عدن)، وإلى مخيمات النازحين بمدينة الخوخة ومديريات: (الضحى، وباجل، والمراوغة) التابعة للحديدة، هروباً من الموت وخوفاً من رصاصة طائشة غاشمة من قِبَل عناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية التابعة لإيران.

ونزحت أكثر من 80 ألف أسرة من محافظة الحديدة منذ يونيو الماضي، خشية استخدام الحوثيين لهم كدورع بشرية، بعد اشتداد وتيرة المعارك في المنطقة، إضافة إلى قطع الجماعة الانقلابية لوسائل الاتصال والإنترنت، وتحويل المدارس والمرافق الصحية إلى ثكنات عسكرية، ورفضها استقبال النازحين وعلاجهم في المستشفيات الحكومية، وقتلها للعديد من المدنيين، وقصف الأحياء بالقذائف.

وأدت الاعتقالات التعسفية المتواصلة والإخفاءات القسرية من قِبَل الميليشيات الحوثية، وحفرهم للخنادق، وإغلاق الشوارع بالحاويات المتفجرة، وانعدام المشتقات النفطية بالمحافظة، إضافة إلى التفتيش المتواصل وانتشار الجماعة الإرهابية؛ إلى نزوح سكان الحديدة.

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