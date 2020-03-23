"الغيث" رئيسًا لشعبة التهوية بجمعية علوم العمران

اعتمد مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العمران، إنشاء وتشكيل شعبة التهوية والتكييف برئاسة المهندس ماجد بن موسى الغيث، ونائبه الدكتور فهد اللهيم، وعضوية كلٍ من الدكتور ناصر الحمدي والدكتور عبدالله النحيط والدكتور محمد الفاضل والدكتور علي البسامي والمهندس فارس الفريدي والمهندس عامر الزغبي والمهندس عبدالعزيز الحمدي.

وقال "الغيث" إنه يسعى إلى تحقيق أهداف الجمعية من خلال رئاسة شعبة التهوية والتكييف، ومواكبة التطورات للمساهمة في تقديم العلوم والمفاهيم في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل دورًا رئيسيًا في العمران للمملكة العربية السعودية، وخدمة وطننا الغالي سائلاً الله للجميع كل التوفيق والسداد.

يُشار إلى أن الجمعية عضو الاتحاد الدولي للمعماريين، بقرار من المجلس العلمي في جامعة الملك سعود، وتُعنى بإحياء وتطوير التراث الفكري المعماري الإسلامي بتوثيق وتحليل المباني، وإيجاد هوية مميزة للبيئة المعمارية السعودية المرتبطة بالبيئة الطبيعية والمناخية المحلية.