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"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على الرياض والشرقية

سماء غائمة وانخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها وضباب على هذه المناطق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة وغربها، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة عليها، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والشرقية.

ويتوقع هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض والشرقية، يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة من بعد الظهيرة يصاحب ذلك رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18 - 40 كم/ساعة وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على الرياض والشرقية
سبق

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة وغربها، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة عليها، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والشرقية.

ويتوقع هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض والشرقية، يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة من بعد الظهيرة يصاحب ذلك رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18 - 40 كم/ساعة وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

29 يناير 2019 - 23 جمادى الأول 1440
08:19 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة تحد من الرؤية على الرياض والشرقية

سماء غائمة وانخفاض في درجات الحرارة على شمال المملكة وغربها وضباب على هذه المناطق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، سماءً غائمة جزئيا إلى غائمة على مناطق شمال المملكة وغربها، ويستمر الانخفاض في درجات الحرارة عليها، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الصباح الباكر على مناطق: الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والشرقية.

ويتوقع هطول الأمطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على منطقتَي الرياض والشرقية، يلي ذلك انخفاضٌ في درجات الحرارة من بعد الظهيرة يصاحب ذلك رياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 18 - 40 كم/ساعة وجنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 20 - 45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.

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