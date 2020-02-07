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قوة أمنية سعودية متخصصة تشارك في "أمن الخليج العربي2" بالإمارات

تمرين تعبوي يُعزز ويطور التنسيق بين قطاعات الأمن الداخلي بدول المجلس

تشارك قوات الأمن السعودية، في التمرين التعبوي الخليجي المشترك الثاني للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي "أمن الخليج العربي2"، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ويهدف التمرين، الذي تشارك فيه المملكة العربية السعودية بقوة أمنية متخصصة، إلى تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي بدول المجلس، والاستفادة من التجارب والخبرات في مواجهة التحديات المشتركة ومصادر التهديد.

يُذكر أن التمرين يأتي تنفيذًا لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر فعالياته الميدانية حتى اليوم السادس والعشرين من جمادى الآخرة لعام 1441هـ الموافق للعشرين من فبراير 2020م.

الإمارات قوات الأمن السعودية أمن الخليج العربي2

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قوة أمنية سعودية متخصصة تشارك في "أمن الخليج العربي2" بالإمارات
سبق

تشارك قوات الأمن السعودية، في التمرين التعبوي الخليجي المشترك الثاني للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي "أمن الخليج العربي2"، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ويهدف التمرين، الذي تشارك فيه المملكة العربية السعودية بقوة أمنية متخصصة، إلى تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي بدول المجلس، والاستفادة من التجارب والخبرات في مواجهة التحديات المشتركة ومصادر التهديد.

يُذكر أن التمرين يأتي تنفيذًا لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر فعالياته الميدانية حتى اليوم السادس والعشرين من جمادى الآخرة لعام 1441هـ الموافق للعشرين من فبراير 2020م.

07 فبراير 2020 - 13 جمادى الآخر 1441
06:18 PM

قوة أمنية سعودية متخصصة تشارك في "أمن الخليج العربي2" بالإمارات

تمرين تعبوي يُعزز ويطور التنسيق بين قطاعات الأمن الداخلي بدول المجلس

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تشارك قوات الأمن السعودية، في التمرين التعبوي الخليجي المشترك الثاني للأجهزة الأمنية لدول مجلس التعاون الخليجي "أمن الخليج العربي2"، بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.

ويهدف التمرين، الذي تشارك فيه المملكة العربية السعودية بقوة أمنية متخصصة، إلى تعزيز وتطوير التنسيق والتفاعل وتبادل الخبرات بين قطاعات الأمن الداخلي بدول المجلس، والاستفادة من التجارب والخبرات في مواجهة التحديات المشتركة ومصادر التهديد.

يُذكر أن التمرين يأتي تنفيذًا لقرارات وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي، وتستمر فعالياته الميدانية حتى اليوم السادس والعشرين من جمادى الآخرة لعام 1441هـ الموافق للعشرين من فبراير 2020م.

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