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الكويت.. الحكم بإعدام مواطن خطف وقتل كويتية أم لطفلين

أصدرت محكمة كويتية حكماً بإعدام مواطن كويتي، بعد إدانته باختطاف وقتل سيدة وأم لطفلين، في جريمة هزت المجتمع الكويتي، طبقًا لوكالة فرانس برس.
المواطنة فرح حمزة أكبر التي تبلغ من العمر 32 عاماً، تعرضت للاختطاف قبل أن يعثر عليها أمام أحد المستشفيات، ما أثار موجة من الغضب والمطالبات على وسائل التواصل الاجتماعي، بتحقيق العدالة.
محامي عائلة الضحية عبدالمحسن القطان قال: "الحكم بمثابة رصاصة في الرأس، ونرجو أن يحظى الحكم بالدعم ويتم تنفيذه بسرعة، لكي ترتاح أسرة الضحية".

وأوضح القطان أن القضية ستحوّل إلى محكمة الاستئناف، للمراجعة.
وهاجم المدان ضحيته مرات عدة رغم شكاويها المستمرة ضده وحبسة مرات عدة، وخلال شهر رمضان الماضي هاجمها وجرها من سيارتها في وضح النهار.

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الكويت.. الحكم بإعدام مواطن خطف وقتل كويتية أم لطفلين
سبق

أصدرت محكمة كويتية حكماً بإعدام مواطن كويتي، بعد إدانته باختطاف وقتل سيدة وأم لطفلين، في جريمة هزت المجتمع الكويتي، طبقًا لوكالة فرانس برس.
المواطنة فرح حمزة أكبر التي تبلغ من العمر 32 عاماً، تعرضت للاختطاف قبل أن يعثر عليها أمام أحد المستشفيات، ما أثار موجة من الغضب والمطالبات على وسائل التواصل الاجتماعي، بتحقيق العدالة.
محامي عائلة الضحية عبدالمحسن القطان قال: "الحكم بمثابة رصاصة في الرأس، ونرجو أن يحظى الحكم بالدعم ويتم تنفيذه بسرعة، لكي ترتاح أسرة الضحية".

وأوضح القطان أن القضية ستحوّل إلى محكمة الاستئناف، للمراجعة.
وهاجم المدان ضحيته مرات عدة رغم شكاويها المستمرة ضده وحبسة مرات عدة، وخلال شهر رمضان الماضي هاجمها وجرها من سيارتها في وضح النهار.

06 يوليو 2021 - 26 ذو القعدة 1442
06:41 PM

الكويت.. الحكم بإعدام مواطن خطف وقتل كويتية أم لطفلين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدرت محكمة كويتية حكماً بإعدام مواطن كويتي، بعد إدانته باختطاف وقتل سيدة وأم لطفلين، في جريمة هزت المجتمع الكويتي، طبقًا لوكالة فرانس برس.
المواطنة فرح حمزة أكبر التي تبلغ من العمر 32 عاماً، تعرضت للاختطاف قبل أن يعثر عليها أمام أحد المستشفيات، ما أثار موجة من الغضب والمطالبات على وسائل التواصل الاجتماعي، بتحقيق العدالة.
محامي عائلة الضحية عبدالمحسن القطان قال: "الحكم بمثابة رصاصة في الرأس، ونرجو أن يحظى الحكم بالدعم ويتم تنفيذه بسرعة، لكي ترتاح أسرة الضحية".

وأوضح القطان أن القضية ستحوّل إلى محكمة الاستئناف، للمراجعة.
وهاجم المدان ضحيته مرات عدة رغم شكاويها المستمرة ضده وحبسة مرات عدة، وخلال شهر رمضان الماضي هاجمها وجرها من سيارتها في وضح النهار.

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