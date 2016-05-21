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24 ألف عسكري استفادوا من "دعم القروض العقارية"

إجمالي مبالغ الدعم المودعة للمستفيدين 2.9 مليار ريال

كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، خالد بن محمد العمودي، أن عدد المستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة بلغ 24817 مستفيدًا، حتى نهاية شهر أبريل الماضي .

وقال "العمودي": هذه المبادرة جاءت تقديرًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لحماة أمن الوطن والمواطن .

وأضاف: جميع المستفيدين تم تمكينهم من تملّك منازلهم وتحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم، حيث أودعت مبالغ الدعم في حساباتهم، وبلغ إجمالي مبالغ الدعم المودعة في حسابات المستفيدين 2.9 مليار ريال.

وأردف: المبلغ الذي تم صرفه يوازي 14% فقط من المبلغ المخصص لدعم العسكريين في الخدمة، وهو عبارة عن قرض حسن بقيمة تصل إلى 140 ألف ريال علاوة على القرض العقاري المدعوم، ويسدد بعد الانتهاء من سداد القرض العقاري.

ودعا منسوبي القطاع العسكري ممن هم على رأس العمل والمسجلين ضمن قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان سرعة تحديث بياناتهم والاستفادة من المبادرة تسهيلًا لحصولهم على السكن المناسب، مبينًا أن القطاعات التي يستفيد منسوبوها من المبادرة هي وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة الحرس الملكي، ورئاسة أمن الدولة، والرئاسة العامة للاستخبارات.

وقال "العمودي": المبادرة ما زالت مستمرة، ويستقبل "الصندوق العقاري" في مختلف فروعه بالمملكة وعبر موقعه الإلكتروني طلبات العسكريين للحصول على القرض العقاري المدعوم مضافًا له القرض الإضافي الحسن، وذلك للاستفادة منه في ثلاثة منتجات عقارية متاحة هي "تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة، وتمويل البناء، وتمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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24 ألف عسكري استفادوا من "دعم القروض العقارية"
سبق

كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، خالد بن محمد العمودي، أن عدد المستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة بلغ 24817 مستفيدًا، حتى نهاية شهر أبريل الماضي .

وقال "العمودي": هذه المبادرة جاءت تقديرًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لحماة أمن الوطن والمواطن .

وأضاف: جميع المستفيدين تم تمكينهم من تملّك منازلهم وتحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم، حيث أودعت مبالغ الدعم في حساباتهم، وبلغ إجمالي مبالغ الدعم المودعة في حسابات المستفيدين 2.9 مليار ريال.

وأردف: المبلغ الذي تم صرفه يوازي 14% فقط من المبلغ المخصص لدعم العسكريين في الخدمة، وهو عبارة عن قرض حسن بقيمة تصل إلى 140 ألف ريال علاوة على القرض العقاري المدعوم، ويسدد بعد الانتهاء من سداد القرض العقاري.

ودعا منسوبي القطاع العسكري ممن هم على رأس العمل والمسجلين ضمن قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان سرعة تحديث بياناتهم والاستفادة من المبادرة تسهيلًا لحصولهم على السكن المناسب، مبينًا أن القطاعات التي يستفيد منسوبوها من المبادرة هي وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة الحرس الملكي، ورئاسة أمن الدولة، والرئاسة العامة للاستخبارات.

وقال "العمودي": المبادرة ما زالت مستمرة، ويستقبل "الصندوق العقاري" في مختلف فروعه بالمملكة وعبر موقعه الإلكتروني طلبات العسكريين للحصول على القرض العقاري المدعوم مضافًا له القرض الإضافي الحسن، وذلك للاستفادة منه في ثلاثة منتجات عقارية متاحة هي "تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة، وتمويل البناء، وتمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء".

21 مايو 2019 - 16 رمضان 1440
02:33 PM

24 ألف عسكري استفادوا من "دعم القروض العقارية"

إجمالي مبالغ الدعم المودعة للمستفيدين 2.9 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية، خالد بن محمد العمودي، أن عدد المستفيدين من مبادرة دعم العسكريين في الخدمة بلغ 24817 مستفيدًا، حتى نهاية شهر أبريل الماضي .

وقال "العمودي": هذه المبادرة جاءت تقديرًا من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين لحماة أمن الوطن والمواطن .

وأضاف: جميع المستفيدين تم تمكينهم من تملّك منازلهم وتحقيق الاستقرار لهم ولأسرهم، حيث أودعت مبالغ الدعم في حساباتهم، وبلغ إجمالي مبالغ الدعم المودعة في حسابات المستفيدين 2.9 مليار ريال.

وأردف: المبلغ الذي تم صرفه يوازي 14% فقط من المبلغ المخصص لدعم العسكريين في الخدمة، وهو عبارة عن قرض حسن بقيمة تصل إلى 140 ألف ريال علاوة على القرض العقاري المدعوم، ويسدد بعد الانتهاء من سداد القرض العقاري.

ودعا منسوبي القطاع العسكري ممن هم على رأس العمل والمسجلين ضمن قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان سرعة تحديث بياناتهم والاستفادة من المبادرة تسهيلًا لحصولهم على السكن المناسب، مبينًا أن القطاعات التي يستفيد منسوبوها من المبادرة هي وزارة الدفاع، ووزارة الداخلية، ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة الحرس الملكي، ورئاسة أمن الدولة، والرئاسة العامة للاستخبارات.

وقال "العمودي": المبادرة ما زالت مستمرة، ويستقبل "الصندوق العقاري" في مختلف فروعه بالمملكة وعبر موقعه الإلكتروني طلبات العسكريين للحصول على القرض العقاري المدعوم مضافًا له القرض الإضافي الحسن، وذلك للاستفادة منه في ثلاثة منتجات عقارية متاحة هي "تمويل شراء وحدة سكنية جاهزة، وتمويل البناء، وتمويل شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء".

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