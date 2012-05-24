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"أمانة تبوك" تعتمد ترسية مشاريع استثمارية جديدة بقيمة 96 مليون ريال

دعت المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من منظومة الخدمات الإلكترونية

اعتمد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ مؤخراً ترسية عدد من المشاريع الاستثمارية بقيمة إجمالية بلغت 96.163.022.00 ريال.

وتنوعت الأنشطة بتلك المشاريع على النحو التالي: منافسة لإنشاء مجمع تجاري بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 34 مليون ريال، واستثمار قطعة أرض فضاء (ستريب مول) بقيمة 11,500,000.00 ريال، بالإضافة إلى منافسة لإنشاء (مجمع تجاري) بقيمة 9 ملايين ريال، وفرصة استثمارية لإنشاء مستشفى بقيمة 16,250,000.00 ريال، ومشروعين لإنشاء سكن للعمالة بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 16 مليون ريال، ومشروعين آخرين لاستثمار جسور المشاة بقيمة ثمانية ملايين وأربعمائة ألف ريال.

وأكدت أمانة تبوك أنها تعمل حالياً على إنهاء كافة الإجراءات النظامية لتوقيع العقود الاستثمارية مع المستثمرين بمدينة تبوك، امتداداً لجهودها في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف جذب المستثمرين ورواد الأعمال مما يساهم في دعم التنمية والرقي بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة بتبوك.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من منظومة الخدمات الإلكترونية للاستثمار من خلال موقعها الإلكتروني والتي تتيح لهم المشاركة في خلق فرص استثمارية لتلبية احتياجاتهم بهدف استدامة تنمية منطقة تبوك وتحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مشاركة القطاع الخاص.

أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أمانة تبوك" تعتمد ترسية مشاريع استثمارية جديدة بقيمة 96 مليون ريال
سبق

اعتمد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ مؤخراً ترسية عدد من المشاريع الاستثمارية بقيمة إجمالية بلغت 96.163.022.00 ريال.

وتنوعت الأنشطة بتلك المشاريع على النحو التالي: منافسة لإنشاء مجمع تجاري بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 34 مليون ريال، واستثمار قطعة أرض فضاء (ستريب مول) بقيمة 11,500,000.00 ريال، بالإضافة إلى منافسة لإنشاء (مجمع تجاري) بقيمة 9 ملايين ريال، وفرصة استثمارية لإنشاء مستشفى بقيمة 16,250,000.00 ريال، ومشروعين لإنشاء سكن للعمالة بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 16 مليون ريال، ومشروعين آخرين لاستثمار جسور المشاة بقيمة ثمانية ملايين وأربعمائة ألف ريال.

وأكدت أمانة تبوك أنها تعمل حالياً على إنهاء كافة الإجراءات النظامية لتوقيع العقود الاستثمارية مع المستثمرين بمدينة تبوك، امتداداً لجهودها في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف جذب المستثمرين ورواد الأعمال مما يساهم في دعم التنمية والرقي بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة بتبوك.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من منظومة الخدمات الإلكترونية للاستثمار من خلال موقعها الإلكتروني والتي تتيح لهم المشاركة في خلق فرص استثمارية لتلبية احتياجاتهم بهدف استدامة تنمية منطقة تبوك وتحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مشاركة القطاع الخاص.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
02:31 PM

"أمانة تبوك" تعتمد ترسية مشاريع استثمارية جديدة بقيمة 96 مليون ريال

دعت المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من منظومة الخدمات الإلكترونية

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بدر الجبل - تبوك
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اعتمد أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي آل محفوظ مؤخراً ترسية عدد من المشاريع الاستثمارية بقيمة إجمالية بلغت 96.163.022.00 ريال.

وتنوعت الأنشطة بتلك المشاريع على النحو التالي: منافسة لإنشاء مجمع تجاري بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 34 مليون ريال، واستثمار قطعة أرض فضاء (ستريب مول) بقيمة 11,500,000.00 ريال، بالإضافة إلى منافسة لإنشاء (مجمع تجاري) بقيمة 9 ملايين ريال، وفرصة استثمارية لإنشاء مستشفى بقيمة 16,250,000.00 ريال، ومشروعين لإنشاء سكن للعمالة بقيمة إجمالية تجاوزت الـ 16 مليون ريال، ومشروعين آخرين لاستثمار جسور المشاة بقيمة ثمانية ملايين وأربعمائة ألف ريال.

وأكدت أمانة تبوك أنها تعمل حالياً على إنهاء كافة الإجراءات النظامية لتوقيع العقود الاستثمارية مع المستثمرين بمدينة تبوك، امتداداً لجهودها في خلق بيئة استثمارية جاذبة وتنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة بالشراكة مع القطاع الخاص بهدف جذب المستثمرين ورواد الأعمال مما يساهم في دعم التنمية والرقي بمستوى الخدمات وتحسين جودة الحياة بتبوك.

ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال إلى الاستفادة من منظومة الخدمات الإلكترونية للاستثمار من خلال موقعها الإلكتروني والتي تتيح لهم المشاركة في خلق فرص استثمارية لتلبية احتياجاتهم بهدف استدامة تنمية منطقة تبوك وتحقيق مفهوم جودة الحياة عبر مشاركة القطاع الخاص.

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