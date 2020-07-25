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"الصحة" تعلن تسجيل 2201 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 264973

الدولة الأكثر تضرراً نسبة لعدد السكان.. نادٍ قطري يعلن إصابة "تشافي" بـ"كورونا"

المدرب الإسباني من أبرز المرشحين لتولي تدريب برشلونة الموسم المقبل

خضع الإسباني تشافي؛ النجم السابق لبرشلونة والمدرب الحالي للسد القطري، لفحص كشف فيروس كورونا المستجد جاءت نتيجته إيجابية، وذلك بحسب ما كشف فريقه.

ونقل حساب السد عبر "تويتر" عن تشافي البالغ من العمر 40 عاماً قوله: اليوم لن أُوجد مع الفريق في عودته للمنافسة أمام الخور، سينوب عني ديفيد براتس مدرب الفريق الرديف.

وأضاف: قبل أيام وبحسب البروتوكول الطبي والإجراءات المتبعة من قِبل مؤسسة دوري نجوم قطر جاءت نتيجة فحصي إيجابية في اختبار كوفيد-19.

وأردف: لحسن الحظ أشعر أنني بخير، لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعودة إلى العمل سأكون حريصًا جدًا على العودة إلى روتين حياتي اليومي والعمل.

وبحسب "سكاي نيوز" يعد "تشافي" من أبرز المرشحين لتولي تدريب برشلونة الموسم المقبل، بعد تدهور نتائج الفريق أخيراً.

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" قد قالت الخميس الماضي، إن قطر تتصدّر قائمة الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالنسبة لإجمالي عدد السكان فيها.

وأوضحت الوكالة في تقرير نشرته، الخميس، أن قطر التي سجلت حتى حينه 107871 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، منها 163 حالة وفاة، ويقدر عدد مواطنيها بـ2.8 مليون نسمة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الدولة الأكثر تضرراً نسبة لعدد السكان.. نادٍ قطري يعلن إصابة "تشافي" بـ"كورونا"
سبق

خضع الإسباني تشافي؛ النجم السابق لبرشلونة والمدرب الحالي للسد القطري، لفحص كشف فيروس كورونا المستجد جاءت نتيجته إيجابية، وذلك بحسب ما كشف فريقه.

ونقل حساب السد عبر "تويتر" عن تشافي البالغ من العمر 40 عاماً قوله: اليوم لن أُوجد مع الفريق في عودته للمنافسة أمام الخور، سينوب عني ديفيد براتس مدرب الفريق الرديف.

وأضاف: قبل أيام وبحسب البروتوكول الطبي والإجراءات المتبعة من قِبل مؤسسة دوري نجوم قطر جاءت نتيجة فحصي إيجابية في اختبار كوفيد-19.

وأردف: لحسن الحظ أشعر أنني بخير، لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعودة إلى العمل سأكون حريصًا جدًا على العودة إلى روتين حياتي اليومي والعمل.

وبحسب "سكاي نيوز" يعد "تشافي" من أبرز المرشحين لتولي تدريب برشلونة الموسم المقبل، بعد تدهور نتائج الفريق أخيراً.

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" قد قالت الخميس الماضي، إن قطر تتصدّر قائمة الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالنسبة لإجمالي عدد السكان فيها.

وأوضحت الوكالة في تقرير نشرته، الخميس، أن قطر التي سجلت حتى حينه 107871 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، منها 163 حالة وفاة، ويقدر عدد مواطنيها بـ2.8 مليون نسمة.

25 يوليو 2020 - 4 ذو الحجة 1441
01:51 PM

الدولة الأكثر تضرراً نسبة لعدد السكان.. نادٍ قطري يعلن إصابة "تشافي" بـ"كورونا"

المدرب الإسباني من أبرز المرشحين لتولي تدريب برشلونة الموسم المقبل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خضع الإسباني تشافي؛ النجم السابق لبرشلونة والمدرب الحالي للسد القطري، لفحص كشف فيروس كورونا المستجد جاءت نتيجته إيجابية، وذلك بحسب ما كشف فريقه.

ونقل حساب السد عبر "تويتر" عن تشافي البالغ من العمر 40 عاماً قوله: اليوم لن أُوجد مع الفريق في عودته للمنافسة أمام الخور، سينوب عني ديفيد براتس مدرب الفريق الرديف.

وأضاف: قبل أيام وبحسب البروتوكول الطبي والإجراءات المتبعة من قِبل مؤسسة دوري نجوم قطر جاءت نتيجة فحصي إيجابية في اختبار كوفيد-19.

وأردف: لحسن الحظ أشعر أنني بخير، لكني سأبقى في منزلي حتى أحصل على التصريح من جديد للعودة إلى العمل سأكون حريصًا جدًا على العودة إلى روتين حياتي اليومي والعمل.

وبحسب "سكاي نيوز" يعد "تشافي" من أبرز المرشحين لتولي تدريب برشلونة الموسم المقبل، بعد تدهور نتائج الفريق أخيراً.

وكانت وكالة "أسوشييتد برس" قد قالت الخميس الماضي، إن قطر تتصدّر قائمة الدول الأكثر تضرراً بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بالنسبة لإجمالي عدد السكان فيها.

وأوضحت الوكالة في تقرير نشرته، الخميس، أن قطر التي سجلت حتى حينه 107871 إصابة مؤكدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، منها 163 حالة وفاة، ويقدر عدد مواطنيها بـ2.8 مليون نسمة.

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