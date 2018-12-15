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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مخيم الخانق بحريب نهم

ضخ المياه الصحية للخزانات ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.


وجرى خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر 2019م ضخ 196.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 245.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مؤسسة طيبة للتنمية مشروع المياه والإصحاح البيئي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مخيم الخانق بحريب نهم
سبق

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.


وجرى خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر 2019م ضخ 196.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 245.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.

14 ديسمبر 2019 - 17 ربيع الآخر 1441
06:30 PM

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي في مخيم الخانق بحريب نهم

ضخ المياه الصحية للخزانات ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - صنعاء
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واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع مؤسسة طيبة للتنمية تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمخيم الخانق في منطقة حريب نهم بمحافظة صنعاء.


وجرى خلال الفترة من 5 إلى 11 ديسمبر 2019م ضخ 196.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، وضخ 245.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، ونقل القمامة إلى أماكن التخلص منها.

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