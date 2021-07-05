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إطلاق النسخة الثانية من حملة "أثر مسك" لعام 2021

عبر قصص التأثير على لسان شركاء "مسك" وموظفيها

أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" حملتها "أثر مسك" لعام 2021، التي تروي جهود المؤسسة والجهات التابعة لها في دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات، وذلك امتدادًا للحملة في نسختها الأولى عام 2020 التي سلطت الضوء على مسيرة المؤسسة في خلق الأثر لدى المستفيدين.

وكانت الحملة التي بدأت العام الماضي تستعرض التأثير المتحقق من جانب المستفيدين الأفراد والمؤسسات بعد مشاركتهم في برامج المؤسسة الشابة، فإنها تقدم هذا العام الأثر من منظور العاملين على البرامج من داخل المؤسسة وخارجها من مختلف الجهات ومؤسسات القطاع الخاص والعام الذي شارك مع المؤسسة في رعاية وتنفيذ برامج التدريب والتمكين للشباب.

وأطلقت المؤسسة حملتها الإعلامية بعمل مرئي يستعرض تجربة قيادات البرامج في المؤسسة وشركائها من الجهات المختلفة بشكل قصصي، شارك في روايتها مدير البرامج التعليمية بالشرق الأوسط وآسيا أحمد البلوي، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة جاهز مشعل المشاري، ومدير مساعد استقطاب الكفاءات بصندوق الاستثمارات العامة يارا النجران، ومدير مشاريع التطوير المهني بمسك الخيرية الدكتور رامي خياط، ومدير مشاريع بمسك الخيرية راكان العتيبي، ومسؤول مشاريع أول بمسك الخيرية عبدالرحمن التيماني، ومسؤول التوظيف في مركز رواد الموارد للتوظيف وفاء الوافي.

وتستعرض المؤسسة خلال حملتها "أثر مسك" نهجها في صناعة البرامج والحلول من خلال شراكات محلية وعالمية تسرّع من عملية تهيئة الشباب لفرص المستقبل وتمكينهم من مختلف الأدوات، الأمر الذي يظهر جليًا في تركيز المؤسسة على أربعة مسارات هي مسك المهارات، مسك للمجتمع، مسك القادة، ومسك الريادة، التي تندرج ضمنها مختلف برامج المؤسسة.

يُذكر أن "مسك الخيرية" تعمل بواسطة برامجها والجهات التابعة لها على تطوير ودعم الشباب في مجالات التعليم وريادة الأعمال، والعلوم والتقنية، والثقافة والفنون الإبداعية؛ انطلاقًا من استراتيجيتها الرامية إلى توفير البيئة المناسبة لاحتضان المواهب السعودية وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتمكين القادة من فرص المستقبل الواعدة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إطلاق النسخة الثانية من حملة "أثر مسك" لعام 2021
سبق

أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" حملتها "أثر مسك" لعام 2021، التي تروي جهود المؤسسة والجهات التابعة لها في دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات، وذلك امتدادًا للحملة في نسختها الأولى عام 2020 التي سلطت الضوء على مسيرة المؤسسة في خلق الأثر لدى المستفيدين.

وكانت الحملة التي بدأت العام الماضي تستعرض التأثير المتحقق من جانب المستفيدين الأفراد والمؤسسات بعد مشاركتهم في برامج المؤسسة الشابة، فإنها تقدم هذا العام الأثر من منظور العاملين على البرامج من داخل المؤسسة وخارجها من مختلف الجهات ومؤسسات القطاع الخاص والعام الذي شارك مع المؤسسة في رعاية وتنفيذ برامج التدريب والتمكين للشباب.

وأطلقت المؤسسة حملتها الإعلامية بعمل مرئي يستعرض تجربة قيادات البرامج في المؤسسة وشركائها من الجهات المختلفة بشكل قصصي، شارك في روايتها مدير البرامج التعليمية بالشرق الأوسط وآسيا أحمد البلوي، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة جاهز مشعل المشاري، ومدير مساعد استقطاب الكفاءات بصندوق الاستثمارات العامة يارا النجران، ومدير مشاريع التطوير المهني بمسك الخيرية الدكتور رامي خياط، ومدير مشاريع بمسك الخيرية راكان العتيبي، ومسؤول مشاريع أول بمسك الخيرية عبدالرحمن التيماني، ومسؤول التوظيف في مركز رواد الموارد للتوظيف وفاء الوافي.

وتستعرض المؤسسة خلال حملتها "أثر مسك" نهجها في صناعة البرامج والحلول من خلال شراكات محلية وعالمية تسرّع من عملية تهيئة الشباب لفرص المستقبل وتمكينهم من مختلف الأدوات، الأمر الذي يظهر جليًا في تركيز المؤسسة على أربعة مسارات هي مسك المهارات، مسك للمجتمع، مسك القادة، ومسك الريادة، التي تندرج ضمنها مختلف برامج المؤسسة.

يُذكر أن "مسك الخيرية" تعمل بواسطة برامجها والجهات التابعة لها على تطوير ودعم الشباب في مجالات التعليم وريادة الأعمال، والعلوم والتقنية، والثقافة والفنون الإبداعية؛ انطلاقًا من استراتيجيتها الرامية إلى توفير البيئة المناسبة لاحتضان المواهب السعودية وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتمكين القادة من فرص المستقبل الواعدة.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
05:15 PM

إطلاق النسخة الثانية من حملة "أثر مسك" لعام 2021

عبر قصص التأثير على لسان شركاء "مسك" وموظفيها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أطلقت مؤسسة محمد بن سلمان "مسك الخيرية" حملتها "أثر مسك" لعام 2021، التي تروي جهود المؤسسة والجهات التابعة لها في دعم وتمكين الشباب في مختلف المجالات، وذلك امتدادًا للحملة في نسختها الأولى عام 2020 التي سلطت الضوء على مسيرة المؤسسة في خلق الأثر لدى المستفيدين.

وكانت الحملة التي بدأت العام الماضي تستعرض التأثير المتحقق من جانب المستفيدين الأفراد والمؤسسات بعد مشاركتهم في برامج المؤسسة الشابة، فإنها تقدم هذا العام الأثر من منظور العاملين على البرامج من داخل المؤسسة وخارجها من مختلف الجهات ومؤسسات القطاع الخاص والعام الذي شارك مع المؤسسة في رعاية وتنفيذ برامج التدريب والتمكين للشباب.

وأطلقت المؤسسة حملتها الإعلامية بعمل مرئي يستعرض تجربة قيادات البرامج في المؤسسة وشركائها من الجهات المختلفة بشكل قصصي، شارك في روايتها مدير البرامج التعليمية بالشرق الأوسط وآسيا أحمد البلوي، ونائب الرئيس التنفيذي لشركة جاهز مشعل المشاري، ومدير مساعد استقطاب الكفاءات بصندوق الاستثمارات العامة يارا النجران، ومدير مشاريع التطوير المهني بمسك الخيرية الدكتور رامي خياط، ومدير مشاريع بمسك الخيرية راكان العتيبي، ومسؤول مشاريع أول بمسك الخيرية عبدالرحمن التيماني، ومسؤول التوظيف في مركز رواد الموارد للتوظيف وفاء الوافي.

وتستعرض المؤسسة خلال حملتها "أثر مسك" نهجها في صناعة البرامج والحلول من خلال شراكات محلية وعالمية تسرّع من عملية تهيئة الشباب لفرص المستقبل وتمكينهم من مختلف الأدوات، الأمر الذي يظهر جليًا في تركيز المؤسسة على أربعة مسارات هي مسك المهارات، مسك للمجتمع، مسك القادة، ومسك الريادة، التي تندرج ضمنها مختلف برامج المؤسسة.

يُذكر أن "مسك الخيرية" تعمل بواسطة برامجها والجهات التابعة لها على تطوير ودعم الشباب في مجالات التعليم وريادة الأعمال، والعلوم والتقنية، والثقافة والفنون الإبداعية؛ انطلاقًا من استراتيجيتها الرامية إلى توفير البيئة المناسبة لاحتضان المواهب السعودية وإطلاق طاقاتهم الإبداعية، وتمكين القادة من فرص المستقبل الواعدة.

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