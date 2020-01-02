النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أستراليا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 18 قتيلًا و17 مفقودًا

وصول سفينة مساعدات تابعة للبحرية لمالاكوتا الساحلية المعزولة منذ الثلاثاء

بات 17 شخصًا في عِداد المفقودين جراء حرائق الغابات التي تشهدها ولاية فيكتوريا الأسترالية؛ بينما ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم البلاد إلى 18 قتيلًا، بعد أن لَقِيَ شخص حتفه الليلة الماضية؛ وفقًا لما ذكره رئيس الولاية دانيال أندروز.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي اليوم، أن موجة حر مصحوبة برياح قوية ستضرب جنوب أستراليا في وقت لاحق قبل أن تصل إلى جنوب شرقي البلاد بعد غد السبت.

يأتي هذا بينما وصلت سفينة مساعدات غذائية وطبية تابعة للبحرية الأسترالية إلى بلدة مالاكوتا الساحلية بولاية فيكتوريا المعزولة؛ بسبب الحرائق منذ الثلاثاء المنصرم لإنقاذ آلاف الأشخاص العالقين.

وتشتعل الحرائق في جنوب شرقي أستراليا منذ مطلع أكتوبر. وأتلفت النيران أكثر من 5.36 مليون هكتار من أراضي الغابات في جميع أنحاء البلاد، وتسببت في تدمير أكثر من 1400 منزل.

أستراليا حرائق أستراليا

الرئيسية/ محطات

اعلان
أستراليا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 18 قتيلًا و17 مفقودًا
سبق

بات 17 شخصًا في عِداد المفقودين جراء حرائق الغابات التي تشهدها ولاية فيكتوريا الأسترالية؛ بينما ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم البلاد إلى 18 قتيلًا، بعد أن لَقِيَ شخص حتفه الليلة الماضية؛ وفقًا لما ذكره رئيس الولاية دانيال أندروز.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي اليوم، أن موجة حر مصحوبة برياح قوية ستضرب جنوب أستراليا في وقت لاحق قبل أن تصل إلى جنوب شرقي البلاد بعد غد السبت.

يأتي هذا بينما وصلت سفينة مساعدات غذائية وطبية تابعة للبحرية الأسترالية إلى بلدة مالاكوتا الساحلية بولاية فيكتوريا المعزولة؛ بسبب الحرائق منذ الثلاثاء المنصرم لإنقاذ آلاف الأشخاص العالقين.

وتشتعل الحرائق في جنوب شرقي أستراليا منذ مطلع أكتوبر. وأتلفت النيران أكثر من 5.36 مليون هكتار من أراضي الغابات في جميع أنحاء البلاد، وتسببت في تدمير أكثر من 1400 منزل.

02 يناير 2020 - 7 جمادى الأول 1441
09:21 AM

أستراليا.. ارتفاع حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 18 قتيلًا و17 مفقودًا

وصول سفينة مساعدات تابعة للبحرية لمالاكوتا الساحلية المعزولة منذ الثلاثاء

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - سيدني
0
1,294

بات 17 شخصًا في عِداد المفقودين جراء حرائق الغابات التي تشهدها ولاية فيكتوريا الأسترالية؛ بينما ارتفعت حصيلة الضحايا في عموم البلاد إلى 18 قتيلًا، بعد أن لَقِيَ شخص حتفه الليلة الماضية؛ وفقًا لما ذكره رئيس الولاية دانيال أندروز.

وذكر مكتب الأرصاد الجوية الأسترالي اليوم، أن موجة حر مصحوبة برياح قوية ستضرب جنوب أستراليا في وقت لاحق قبل أن تصل إلى جنوب شرقي البلاد بعد غد السبت.

يأتي هذا بينما وصلت سفينة مساعدات غذائية وطبية تابعة للبحرية الأسترالية إلى بلدة مالاكوتا الساحلية بولاية فيكتوريا المعزولة؛ بسبب الحرائق منذ الثلاثاء المنصرم لإنقاذ آلاف الأشخاص العالقين.

وتشتعل الحرائق في جنوب شرقي أستراليا منذ مطلع أكتوبر. وأتلفت النيران أكثر من 5.36 مليون هكتار من أراضي الغابات في جميع أنحاء البلاد، وتسببت في تدمير أكثر من 1400 منزل.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,248
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,678
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,077
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,614

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة