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انطلاق المبادرة المجتمعية "نعود بحذر" في مكة المكرمة لتعزيز ثقافة التباعد

تهدف إلى توزيع 10 آلاف حقيبة صحية.. وتستمر أسبوعًا

انطلقت فعاليات المبادرة المجتمعية "نعود بحذر"، التي ينظمها مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببطحاء قريش، وجمعية التنمية الأسرية بمكة، وتستمر أسبوعًا.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي لدى المجتمع بثقافة التباعد الاجتماعي والتثقيف الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، كما تهدف إلى توزيع 10 آلاف حقيبة صحية، تحتوي على كمامات ومعقمات للأيدي، وسجادة صلاة، وبروشور توعوي، وذلك في مواقع عدة من أسواق ومساجد ومداخل مكة المكرمة.

كما أنتجت الجهات المنظمة تزامنًا مع المبادرة مقاطع توعوية قصيرة بخمس لغات عالمية، يتم بثها من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، وتركيب عدد من اللوحات والملصقات والإرشادية والتوعوية، إلى جانب تقديم معلومات كافية عن تطبيقَي تباعد وتوكلنا لرواد تلك المواقع.

من جانبه، ثمَّن رئيس مجلس الإدارة بلجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش، الدكتور عصام بن هاشم الجفري، ما تقدمه حكومة السعودية من جهود متواصلة لحماية المواطنين والمقيمين، مؤكدًا أن طريق العودة للحياة الطبيعية يبدأ بحذر، والالتزام بالإجراءات الوقائية التي أعلنتها سابقًا الجهات المختصة.


الرئيسية/ المملكة / محليات

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انطلاق المبادرة المجتمعية "نعود بحذر" في مكة المكرمة لتعزيز ثقافة التباعد
سبق

انطلقت فعاليات المبادرة المجتمعية "نعود بحذر"، التي ينظمها مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببطحاء قريش، وجمعية التنمية الأسرية بمكة، وتستمر أسبوعًا.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي لدى المجتمع بثقافة التباعد الاجتماعي والتثقيف الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، كما تهدف إلى توزيع 10 آلاف حقيبة صحية، تحتوي على كمامات ومعقمات للأيدي، وسجادة صلاة، وبروشور توعوي، وذلك في مواقع عدة من أسواق ومساجد ومداخل مكة المكرمة.

كما أنتجت الجهات المنظمة تزامنًا مع المبادرة مقاطع توعوية قصيرة بخمس لغات عالمية، يتم بثها من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، وتركيب عدد من اللوحات والملصقات والإرشادية والتوعوية، إلى جانب تقديم معلومات كافية عن تطبيقَي تباعد وتوكلنا لرواد تلك المواقع.

من جانبه، ثمَّن رئيس مجلس الإدارة بلجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش، الدكتور عصام بن هاشم الجفري، ما تقدمه حكومة السعودية من جهود متواصلة لحماية المواطنين والمقيمين، مؤكدًا أن طريق العودة للحياة الطبيعية يبدأ بحذر، والالتزام بالإجراءات الوقائية التي أعلنتها سابقًا الجهات المختصة.


14 يوليو 2020 - 23 ذو القعدة 1441
08:09 PM

انطلاق المبادرة المجتمعية "نعود بحذر" في مكة المكرمة لتعزيز ثقافة التباعد

تهدف إلى توزيع 10 آلاف حقيبة صحية.. وتستمر أسبوعًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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انطلقت فعاليات المبادرة المجتمعية "نعود بحذر"، التي ينظمها مركز التنمية الاجتماعية بمكة المكرمة بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية ببطحاء قريش، وجمعية التنمية الأسرية بمكة، وتستمر أسبوعًا.

وتهدف المبادرة إلى تعزيز الوعي لدى المجتمع بثقافة التباعد الاجتماعي والتثقيف الصحي للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، كما تهدف إلى توزيع 10 آلاف حقيبة صحية، تحتوي على كمامات ومعقمات للأيدي، وسجادة صلاة، وبروشور توعوي، وذلك في مواقع عدة من أسواق ومساجد ومداخل مكة المكرمة.

كما أنتجت الجهات المنظمة تزامنًا مع المبادرة مقاطع توعوية قصيرة بخمس لغات عالمية، يتم بثها من خلال قنوات التواصل الاجتماعي، وتركيب عدد من اللوحات والملصقات والإرشادية والتوعوية، إلى جانب تقديم معلومات كافية عن تطبيقَي تباعد وتوكلنا لرواد تلك المواقع.

من جانبه، ثمَّن رئيس مجلس الإدارة بلجنة التنمية الاجتماعية ببطحاء قريش، الدكتور عصام بن هاشم الجفري، ما تقدمه حكومة السعودية من جهود متواصلة لحماية المواطنين والمقيمين، مؤكدًا أن طريق العودة للحياة الطبيعية يبدأ بحذر، والالتزام بالإجراءات الوقائية التي أعلنتها سابقًا الجهات المختصة.


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