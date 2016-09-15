مصادر: الجهات الأمنية توقف شابًا وشقيقه بعد فيديو إطلاق النار بالقرب من الرضيع

علمت "سبق" بأن الجهات الأمنية أوقفت الشاب الذي ظهر في مقطع فيديو وهو يحمل طفلاً ويطلق النار من سلاح مسدس بالقرب من الطفل إضافة إلى الشخص الآخر الذي وضع فوهة السلاح في فم الطفل.

وكان مركز بلاغات العنف الأسري عن مباشرة حالة الطفل الرضيع وتوجيه البلاغ لوحدة الحماية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

يُشار إلى أن النائب العام قد وجّه بالقبض على الشخص الذي أطلق النار وهو يحمل الطفل الرضيع.

وكان المقطع المتداول قد أظهر شخصًا وهو يحمل طفلاً رضيعًا ويقوم بإطلاق عددٍ من الأعيرة النارية بالقرب من الطفل ووضع فوهة السلاح في فمه.