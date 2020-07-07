"نجد فهد" تكسب أولى مبارياتها في بطولة العالم لكرة القدم الإلكترونية

إنجاز سعودي جديد لأخضر الجامعات

تغلبت لاعبة المنتخب السعودي للجامعات نجد فهد، على لاعبة أستراليا جيسيكا بنتيجة 5-1 في دور المجموعات ضمن بطولة جامعات العالم لكرة القدم الإلكترونية "فيفا 20".

وبارك رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية الدكتور خالد المزيني، للّاعبة هذا الفوز، مؤكدًا سعيهم في الاتحاد -من خلال سجلّ المشاركات الدولية- إتاحة الفرصة أمام جميع الطلاب والطالبات في الجامعات السعودية للمشاركة وتمثيل الوطن في هذه المحافل الدولية؛ من خلال الدعم الكبير وتذليل جميع الصعاب ليكون اسم المملكة العربية السعودية حاضرًا بشكل لافت وقوي من خلال المنافسة على المراكز المتقدمة وليس فقط المشاركة في جميع البطولات الدولية، متمنيًا الفوز والتوفيق لجميع ممثلي الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية والوطن في هذه البطولة.